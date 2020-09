Modern Meat setzt seinen Wachstumskurs mit der Übernahme von Einzelhandelsstandorten fort

9. September 2020, Vancouver, BC – Modern Meat Inc., (CSE: MEAT)(Modern Meat oder das Unternehmen), ein preisgekrönter Produzent von pflanzlichen Lebensmitteln, hat heute bekannt gegeben, dass er ein Term Sheet zur Übernahme der Firma 1257189 BC Ltd. (der Verkäufer) unterzeichnet hat. Die Firma besitzt zwei von drei Läden, die unter der Marke Victorias Health & Organic Bar firmieren; beide haben ihren Standort in Vancouver (British Columbia). Die Marke Victorias Health & Organic Bar ist bereits seit 18 Jahren im Geschäft und kann eine beachtliche Zahl von Anhängern aus der gesundheits- und ernährungsbewussten Community um sich scharen. Im vergangenen Jahr betrugen die Bruttoeinnahmen – in erster Linie aus dem Verkauf von Gesundheitsprodukten – an allen Standorten, einschließlich dem dritten Laden in Nord-Vancouver (British Columbia), insgesamt rund 4,3 Millionen Dollar.

Modern Meat hat die Absicht, die übernommenen Läden zu renovieren und ein Rebranding unter der Marke Modern Health and Wellness Bar einzuleiten. Die Läden werden auf den Verkauf von ausschließlich veganen Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln umgestellt und das Leistungsspektrum im Bereich Lebensmittel, wie das Angebot vorgekochter Mahlzeiten und einer umfangreichen Speisekarte mit veganen Speisen zum Mitnehmen, wird deutlich erweitert.

Die Übernahme von Victorias bietet Modern Meat die Chance, eine Führungsrolle im Gesundheits- und Ernährungssektor einzunehmen. Die Aufnahme unserer eigenen Einzelhandelsstandorte in den Verbund ist ein weiterer Meilenstein für das Unternehmen, meint Tara Haddad, CEO von Modern Meat. Wir freuen uns sehr, eine so etablierte Marke und ein Unternehmen mit einem hervorragenden Ruf in der gesundheits- und ernährungsbewussten Community zu erwerben. Wir werden die Kernprinzipien, die der Motor für den Erfolg von Victoria’s waren, entsprechend anpassen und die auf Pflanzen basierenden Lifestyle-Werte von Modern Meat durch Modern Health and Wellness Bar umsetzen. Wir sind der Meinung, dass es eine große Lücke im Bereich der pflanzlichen Gesundheits- und Nahrungsergänzungsmittel gibt, und die Einrichtung von Einzelhandelsstandorten, die auf den Lifestyle-orientierten Gesundheits- und Wellnesskonsumenten zugeschnitten sind, passt sehr gut zu unseren Produkten.

In Verbindung mit der Transaktion wird Modern Meat 350.000 Aktien zu einem vorab festgelegten Preis von 4,00 Dollar pro Aktie auf den Verkäufer übertragen – als Gegenleistung für die beiden Standorte von Victorias Health & Organic Bar, die sich in seinem Besitz befinden. Zusätzlich besteht für Modern Meat fünf Jahre lang die Möglichkeit, auch den verbleibenden Laden für eine Summe von 3 Millionen Dollar in bar zu erwerben.

Modern Meat ist mehr als ein Produkt – es ist der Inbegriff von Lifestyle und Kultur, erläutert Campbell Becher, der bei Modern Meat als Director sowie Head of Finance and M&A verantwortlich zeichnet. Unsere Maßnahmen in Zusammenhang mit der Etablierung unserer Marke gewinnen mit dieser Übernahme eine neue Dynamik. Unser Ziel ist es, die Lifestyle-Marke Modern Meat über die Steigerung des Bekanntheitsgrades, die Expansion und die Entwicklung von langfristigen Beziehungen zur Community und zu den Konsumenten aufzubauen. Wir rechnen damit, dass die Modern Health and Wellness Bar-Schiene maßgeblich zu unserem Wachstum beitragen wird. Daneben werden wir weiterhin Geschäftschancen sondieren, die zu unseren Kernprinzipien passen und zum Aufbau der Marke, des Vertriebs und der Einnahmen unseres Unternehmens beitragen.

Der Abschluss dieser Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen, zu denen die abschließende Dokumentation, die Genehmigung durch die Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange sowie weitere übliche Bedingungen zählen. Es ist nicht gewiss, ob die Transaktion zu den geplanten Konditionen oder überhaupt zum Abschluss gebracht werden kann. Weitere Einzelheiten werden in den nachfolgenden Pressemeldungen bekannt gegeben.

Über Modern Meat

Modern Meat ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das ein umfangreiches Sortiment von Fleischprodukten auf pflanzlicher Basis anbietet. Modern Meat hat erkannt, wie wichtig es ist, die Konsumenten mit nährstoffreichen und nachhaltigen Fleischalternativen zu versorgen, ohne dabei auf den Geschmack verzichten zu müssen. Wir wählen ganz bewusst Inhaltsstoffe aus, die kein Soja, kein Gluten und keine Nüsse enthalten und nicht gentechnisch verändert wurden. Unser Leitprinzip besteht darin, die Herstellung und den Konsum von Lebensmitteln zum Wohle der Menschen, der Tiere und der Umwelt zu verändern und dafür ausschließlich 100 % natürliche, pflanzliche Inhaltsstoffe zu verwenden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Tanya Todd

Director, Corporate Communications

info@themodernmeat.com

604-395-0974

MODERN MEAT INC.

1120 – 625 Howe Street

Vancouver, B.C., V6C 2T6

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: Modern Meat sowie die Geschäftstätigkeit und die Aussichten von Modern Meat; Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens; das zukünftige Wachstum des Markts für Fleischalternativen; das Umsatzwachstum von Modern Meat; Pläne zur Erweiterung der Online-Marketing- und Vertriebskanäle; und das Geschäft, den Betrieb, das Management und die Kapitalisierung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Erwartungen abweichen. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Modern Meat Inc

Tanya Todd

1120 – 625 Howe Street

V6C 2T6 Vancouver, BC

Kanada

email : tanya@themodernmeat.com

Pressekontakt:

Modern Meat Inc

Tanya Todd

1120 – 625 Howe Street

V6C 2T6 Vancouver, BC

email : tanya@themodernmeat.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kompetenz und Weiterbildung für Dortmund Sind Sie als Informationssicherheitsbeauftragter tätig? S&P