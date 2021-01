Immopartner auf Wachstumskurs

Das Immobilienunternehmen ist ab sofort auch in Neumarkt in der Oberpfalz aktiv

Eigentümer, die ihre Immobilie in Neumarkt in der Oberpfalz mit Immopartner verkaufen möchten, haben ab sofort Ansprechpartner vor Ort: Geschäftsführer Stefan Sagraloff und seine Mitarbeiterin Vanessa Maier bieten ihnen unter anderem eine professionelle Wertermittlung, eine umfangreiche Immobilienvermarktung sowie eine schnelle Kaufinteressentensuche an. Vermieter oder Immobiliensuchende, die Unterstützung benötigen, können sich ebenfalls an die erfahrenen Immobilienmakler wenden.

Das Bayerische Metzgerei- und Weißwurstmuseum, das Museum für historische Maybach-Fahrzeuge und das Museum Lothar Fischer – es ist nicht nur die kulturelle Vielfalt, die das Leben in Neumarkt in der Oberpfalz so besonders macht. „Ein Spaziergang durch die wunderschöne Altstadt ist ebenfalls absolut empfehlenswert“, weiß Immopartner-Geschäftsführer Stefan Sagraloff. Wer sich in die rund 40.000 Einwohner starke Kreisstadt verliebt hat, kann mit Hilfe der erfahrenen Immobilienmakler Neumarkt zu seinem neuen Zuhause machen. „Wir begeben uns gerne auf die Suche nach einer geeigneten Immobilie zum Kauf oder zur Miete“, so Stefan Sagraloff.

Doch manchmal führen Gründe wie eine Trennung, eine berufliche Veränderung oder eine neue Lebenssituation auch dazu, dass Eigentümer ihre Wohnung, ihr Haus oder ihr Grundstück in Neumarkt verkaufen müssen. Dann übernehmen die Makler den gesamten Verkaufsprozess für sie. Sie führen nicht nur eine professionelle Wertermittlung durch, sondern vermarkten die Immobilie auch zielgruppengerecht und übernehmen auf Wunsch die Verkaufsverhandlungen – immer mit dem Ziel, einen angemessenen Preis für die Eigentümer herauszuhandeln.

Für Vermieter werden die Makler in Neumarkt ebenfalls aktiv: Mit verschiedenen Leistungspaketen unterstützen sie alle, die sich um das Mietmanagement nicht selbst kümmern können oder möchten und bieten beispielsweise die Erstellung von Inseraten, die Anfertigung von Exposés sowie die Mietersuche an.

Durch die Arbeit vor Ort kann die Immobilienvermittlung zwischen Eigentümern und Kauf- oder Mietinteressenten in Neumarkt und Umgebung noch schneller erfolgen. „Wir haben durchaus Interessenten aus Nürnberg, Erlangen, Fürth oder Schwabach, die sich für eine Immobilie zum Kauf oder zur Miete in Neumarkt interessieren und verfolgen deshalb einen Wachstumskurs“, so der Geschäftsführer, der bislang hauptsächlich in Mittelfranken aktiv war.

Die Expansion bietet zahlreiche Vorteile: Die Makler sind – zum Beispiel für die Durchführung von Besichtigungsterminen – schnell bei den Kunden vor Ort. Die Kunden wiederum sparen sich dadurch den Anfahrtsweg nach Nürnberg, dem Hauptsitz von Immopartner. Außerdem profitieren sie von dem enormen Wissen der Immobilienmakler, die sich mit Immobilienangelegenheiten bestens auskennen.

In Neumarkt in der Oberpfalz ist Vanessa Maier unter der Telefonnummer 09181/5464660 in ihrem Büro an der Mariahilfstraße 8 erreichbar, und zwar von montags bis donnerstags von 8.30 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 15.30 Uhr und samstags von 8.30 bis 15 Uhr.

Weitere Informationen zum Thema sowie zu Immobilienmakler Neumarkt, Makler Neumarkt und mehr finden Interessierte auch auf https://www.immopartner.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IMMOPARTNER Stefan Sagraloff e.K.

Herr Stefan Sagraloff

Färberstr. 5

90402 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911 / 47 77 60 13

fax ..: 0911 / 47 77 60 14

web ..: https://www.immopartner.de

email : info@immopartner.de

IMMOPARTNER hat sich seit der Gründung im Jahr 2003 als Immobilienmakler in Nürnberg mit Sitz im Herzen der Altstadt bei seinen Kunden und Geschäftspartnern einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Durch seine kompetente Beratungsleistung und die fundierte Marktkenntnis gehört das Familienunternehmen, das von Geschäftsführer Stefan Sagraloff geleitet wird, zu den führenden Maklern für Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Region Nürnberg, Fürth und Erlangen. Bei der Maklertätigkeit legt das junge und dynamische Unternehmen besonderen Wert auf hohes Sorgfaltsbewusstsein und den regionalen Fokus. Das Leistungsportfolio reicht von der realistischen Marktwertermittlung über die intensive, persönliche Beratung, die professionelle Vermarktungs- und Vertriebsleistung bis hin zur erfolgreichen Objektübergabe.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HSMA Deutschland e.V. ruft Social Media Award ins Leben