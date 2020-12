Das Meer und das Leben – Einblicke in das Leben eines Meeresbiologen

Gerald Schneider nimmt die Leser in „Das Meer und das Leben“ auf seine spannenden Forschungsreisen mit.

Wer sich für die Meere der Welt interessiert, der sollte dieses neue Buch, das Ozean, Weite und Freiheit atmet, nicht verpassen. Der Autor nimmt die Leser auf seine abwechslungsreichen und interessanten Forschungsreisen mit und erzählt von der täglichen Arbeit auf See, den Wachtörns, von lustigen Momenten und entsetzlich tragischen Ereignissen. Im Zentrum steht aber immer das Meer und das Leben darin in ihrer jeweiligen Schönheit, Wildheit und leider auch zunehmenden Verletzlichkeit. Das Buch ist eine spannende, unterhaltsame, aber auch immer wieder eine zum Nachdenken anregende Lektüre sowohl als auch ein Plädoyer für einen weisen Umgang mit der Natur und der Welt.

Die Leser werden durch das Buch „Das Meer und das Leben“ von Gerald Schneider sowohl unterhalten, als auch gebildet. Der Autor studierte biologische und physikalische Ozeanografie sowie Zoologie an der Universität Kiel und arbeitete zwischen 1980 und 1998 als Wissenschaftler am Institut für Meereskunde in Kiel und der Biologischen Anstalt Helgoland. Diverse Forschungsreisen führten ihn u. a. in den nördlichen und subtropischen Atlantik, nach Westafrika, in das Rote Meer, den Indischen Ozean sowie in die Nord- und Ostsee. Er war von 1998 bis 2019 als Arbeitsschutzexperte in einem Wirtschaftsunternehmen tätig.

„Das Meer und das Leben“ von Gerald Schneider ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14565-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

