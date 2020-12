Erfolgreiche Softwareentwicklung – Einführung in die Ursachen von Schwierigkeiten in der Softwareentwicklung

Marc Armbruster beschreibt in „Erfolgreiche Softwareentwicklung“ Wege zu einer wirtschaftlichen Softwareentwicklung.

Dies neue Buch führt in die grundlegenden Ursachen wirtschaftlicher Schwierigkeiten in der Softwareentwicklung ein. Es erläutert praxisorientiert und mit zahlreichen Tipps und Beispielen die wirtschaftlichen Risiken und Chancen in der täglichen Projektarbeit. Der erste Teil des Buches thematisiert dabei Grundlagen der Softwareentwicklung, wie zum Beispiel verschiedene Projektmodelle aus den Bereichen „klassisch“, „agil“ und „hybrid“. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Teilbereiche einer Softwareentwicklung wird im zweiten Teil des Buches detailliert besprochen.

Hierfür wird in dem informativen Ratgeber „Erfolgreiche Softwareentwicklung“ von Marc Armbruster das sogenannte „Gebäude der Wirtschaftlichkeit“ eingeführt. Neben der Qualität als Fundament werden die sechs Säulen des „Gebäudes“ besprochen. Diese bestehen neben den beiden klassischen Bereichen Projektmanagement und Softwarearchitektur auch aus den Bereichen Projektsetup, Entwicklung und Testing, Dokumentation sowie Kommunikation. Dabei werden deden Lesern zahlreiche Werkzeuge zur Vermeidung und Lösung typischer Probleme an die Hand gegeben.

„Erfolgreiche Softwareentwicklung“ von Marc Armbruster ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15518-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Meer und das Leben – Einblicke in das Leben eines Meeresbiologen