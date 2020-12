Entscheiderblog – Sehr persönliche Impulse für Unternehmer und Top-Entscheider

„Entscheiderblog“ des Unternehmers Heiko Banaszak richtet sich an Unternehmer und Entscheider. Der Autor gibt seinen Lesern praktische Impulse, die den Alltag als Führungskraft erleichtern.

Als Unternehmer und Entscheider wird man jeden Tag mit neuen Problemen, Fragen und Herausforderungen konfrontiert und muss gute Lösungen und Antworten dafür finden. Zudem muss man das Unternehmen aktiv steuern und immer wieder neue Impulse setzen. In seinem neuen Buch gibt der erfahrene Unternehmer Heiko Banaszak einen spannenden Einblick in seine Methoden, die den beruflichen Alltag erleichtern können. Inhaltlich deckt der Ratgeber eine breite Themenpalette ab, die von Management und Organisationsfragen über Personalthemen bis hin zum Vertrieb reicht.

Der Autor Heiko Banaszak, Jahrgang 1974, studierte katholische Theologie sowie Betriebswirtschaftslehre in Saarbrücken. Am Lehrstuhl für Organisation, Personal und Informationswissenschaften forschte er schon sehr früh über virtuelle Organisationsstrukturen in mittelständischen Unternehmen und hielt Vorlesungen und Übungen. Heute führt er eine mittelständische Personalberatung mit knapp 30 Mitarbeitern an drei Standorten. Seit vielen Jahren schreibt er Blogbeiträge und Artikel zu Themen aus seinem beruflichen Umfeld.

„Entscheiderblog“ von Heiko Banaszak ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15377-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wenn Jakobus dich ruft, dann geh! Der Weg ist das Ziel – Eine Reise nach Santiago de Compostela