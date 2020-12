Wandern, Klettern, Bergsteigen – Berichte aus Touren und Erlebnissen in den Bergen

Helmut Kautzner teilt in „Wandern, Klettern, Bergsteigen“ spannende und interessante Momente aus seiner Zeit in verschiedenen Gebirgen.

Der Autor war über die letzten 40 Jahre oft in Höhen zwischen 100 und 6300m unterwegs. Er wanderte, kletterte und bestieg Berge in der Pfalz/Rheinland Pfalz, (Pfälzer Wald), in der Eifel, in den Alpen und auch im Pamir- und Fan-Gebirge in Tadschikistan. Er unternahm zudem zwei Touren mit dem Motorrad in die Alpen. Es wurde mal gecampt und mal in Hütten oder im Freien übernachtet. Der Autor sieht sich nicht als einer der großen Lichter unter den Bergsteigern, die Großes erreicht haben, denn es waren keine Achttausender, kein Kilimandscharo und kein

Patagonien. Allerdings hat er seine Zeit in den Bergen mit Freude und Spaß erlebt und erreicht. Er ist dankbar für alles, das er erlebt hat und will die Leser nun an diesen Erlebnissen teilhaben lassen.

In dem Buch „Wandern, Klettern, Bergsteigen“ möchte Helmut Kautzner die Leser in eine Auswahl seiner Touren und Erlebnisse mitnehmen. Das Buch enthält nicht nur Beschreibungen, welche die Leser mitten in die Abenteuer hinein versetzen, sondern auch viele textbegleitende Bilder, welche die Inhalte schön veranschaulichen. Die Leser lernen durch die Erzählungen des Autors mehr über die von ihm bewanderten und bekletterten Gebiete und fühlen sich so, als seien sie selbst mit dabei gewesen.

„Wandern, Klettern, Bergsteigen“ von Helmut Kautzner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-6724-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

