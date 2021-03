Treppenhauswahnsinn – Humorvoller Roman

N. S. H. Spieker erzählt in „Treppenhauswahnsinn“ eine Geschichte über die Irrungen und Wirrungen im Alltag.

Die Ich-Erzählerin besitzt seit Monaten ein Häuschen, in das sie

nicht einziehen kann, weil die Handwerker länger als ursprünglich geplant brauchen. Sie wohnt deswegen noch in ihrer Wohnung in

einem Mehrfamilienhaus mit Menschen, die sie gerne nie kennen gelernt hätte. Sie wohnt seit einiger Zeit in dieser Wohnung und kann nur sagen: Es ist ein nicht enden wollender Albtraum. Sie lernt die anderen Hausmiteigentümer erst wirklich kennen, als sie eine Weile mit ihnen in diesem Haus leben musste. Sie hat zwar ihre eigene Wohnung, aber den Keller, den Garten und den Trockenboden muss sie mit anderen teilen. Nicht zuletzt geht jeder der Hausmiteigentümer selbstverständlich durch das Treppenhaus, um in seine eigene Wohnung zu gelangen. Und spätestens dort, nämlich im Treppenhaus, fangen dann auch schon die Probleme an.

Der humorvolle Roman „Treppenhauswahnsinn“ von N. S. H. Spieker liefert den Lesern die ideale Lektüre für Tage, an denen sie einfach nur nach ein wenig kurzweiliger Unterhaltung suchen. Die Autorin lebt und arbeitet seit über zwanzig Jahren in Freudenstadt im Schwarzwald. Sie hat Germanistik und Geschichte (M.A.) studiert und nach ihrem Examen für verschiedene Lokalzeitungen in Bayern und Baden-Württemberg gearbeitet. Sie ist Jahrgang 1969, verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. In ihrer Freizeit schreibt sie Romane und Kurzgeschichten.

„Treppenhauswahnsinn“ von N. S. H. Spieker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22293-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

