Bootsbau – Gestern und Heute – Trends, Präferenzen und Prioritäten

Peter Foerthmann wirft in „Bootsbau – Gestern und Heute“ einen Blick auf Boote und deren Geschichte.

In der Welt der Blauwassersegler wird Peter Foerthmann, der Autor dieses neuen Buches, seit Jahrzehnten zurate gezogen, wenn es um Steuerfragen geht. Seine Expertise als Entwickler, Produzent sowie weltweiter Ansprechpartner in der komplexen Materie von Windsteuersystemen ist international gefragt. Bei einigen Dutzend eigenen, zudem Tausenden von schwimmenden Schwänen, die er beruflich ausgerüstet hat, ist in einem halben Jahrhundert geballtes Fachwissen zusammengekommen. Der besondere Fokus auf wichtige Merkmale von für weltweite Fahrten geeigneten Schiffen allerdings machte es verlockend, die Boote von gestern mit den heutigen zu vergleichen.

Das Buch „Bootsbau – Gestern und Heute“ von Peter Foerthmann benennt die Achillesfersen heutiger Konstruktionen und konstatiert, wie Schiffe eigentlich auszusehen haben. Für Blausegler, die willig und bereit sind, beim Segeln zwischen Spaß und Ernst zu unterscheiden, anstatt nur auf das Glück zu vertrauen, werden den Inhalt des Buches interessant und aufschlussreich finden. Illustrationen und Fotos lockern den verständlichen Inhalt auf und verdeutlichen einige der Erklärungen.

„Bootsbau – Gestern und Heute“ von Peter Foerthmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23765-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

