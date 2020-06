Die Krise der Banken – Wie strategische Trends das Bankgeschäft der Zukunft verändern

„Die Krise der Banken“ von Dr. oec. Fabian Brunner greift ein aktuelles Thema auf. Der Autor macht den Versuch, Lösungsansätze für Banken zu finden, um in Zeiten der Veränderung weiter zu bestehen.

Schon 1994 prophezeit Bill Gates „Banking is necessary, banks are not“ (Bankgeschäfte sind notwendig, Banken sind es nicht).

Seit einiger Zeit beeinflussen Faktoren wie digital abgewickelte Bankgeschäfte, steigender Kostendruck sowie die schmaler werdende Wertschöpfungskette die Branche. Ein Grund dafür, dass es Banken in der heutigen Form in Zukunft nicht mehr geben wird. Denn die Kreditwirtschaft der Zukunft ist von Technologisierung und Spezialisierung geprägt und vom Einfluss und den Fähigkeiten der BigTechs bedroht. Aus diesem Grund werden sich der Wettbewerb innerhalb des Sektors, Wertschöpfungsstrukturen sowie bestehende Geschäftsmodelle massiv verändern müssen. Nicht zuletzt, da die Kernfunktionen der Banken wie Zahlungsverkehrsabwicklung und Finanzierung trotz des Schutzschirms durch die Bankenaufsicht keine einmalige Schlüsselfunktionen mehr besitzen, die die Branche innerhalb der Volkswirtschaft unentbehrlich machen.

Der Autor Dr. oec. Fabian Brunner skizziert in seinem packenden Sachbuch „Die Krise der Banken“, wie Banken auf der ganzen Welt darum bemüht sind, zu bestehen. Um die Zusammenhänge klar und verständlich aufzuzeigen, schafft er zunächst eine fundierte theoretische Basis, um darauf aufbauend die Gesamtsituation zu beleuchten, Versäumnisse sowie Problemfelder aufzuzeigen und mögliche Lösungsansätze zu schaffen.

„Die Krise der Banken" von Dr. oec. Fabian Brunner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06880-3 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

