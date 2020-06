Kommunikation durch Texte – Textwissenschaft für die Oberstufe

Henri Joachim Becker vermittelt in „Kommunikation durch Texte“ ein tieferes Verständnis von Texten und kommunikativem Geschehen.

Die Textlinguistik beschäftigt sich mit interessanten Fragen wie z.B: Wie funktioniert Kommunikation durch Texte? Was lässt Texte zu einem sinnvollen Ganzen werden? Die Textlinguistik hat in den vergangenen Jahrzehnten eine Fülle von Einsichten in die Text-Kommunikation geliefert. Das Anliegen des neuen Buches „Kommunikation durch Texte“ für Schülern und andere Interessierten ist es, eine Auswahl aus den Ergebnissen der Arbeiten und vielen Forschungsansätze so aufzubereiten und zusammenzustellen. Die kleine Einführung soll den Lesern ermöglichen, Texte mit neuen Augen zu sehen und ebenfalls einen praktischen Nutzen aus diesen zu ziehen. Zugleich vermittelt sie späteren Studenten der Computerlinguistik und Linguistik nützliches Grundwissen.

Das Buch „Kommunikation durch Texte“ von Henri Joachim Becker verspricht nicht nur spannenden Wissensgewinn, sondern erweckt bei den Lesern noch mehr Interesse und Spaß an textlinguistischen Fragestellungen. Das Lehrbuch richtet sich an alle Schüler und Studenten, die mit Texten zu tun haben oder sogar in der Zukunft planen, mit Texten auch im Berufsleben tätig zu sein.

„Kommunikation durch Texte“ von Henri Joachim Becker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-7856-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

