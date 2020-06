Diät war gestern

Über Abnehmen lässt sich vortrefflich streiten. Hier prallen Meinungen aufeinander. Mal ist Fettsparen das Wundermittel zum Abnehmen, mal keine Kohlenhydrate am Abend. Aber was bringt den Erfolg?

Fachleute sind sich absolut einig: Diäten nutzen nur kurzfristig. Kaum sind die ersten Kilos weg, überwiegen die Nachteile. Hau-Ruck, Null- oder Minimaldiäten sind die beste Methode um langfristig sogar zuzunehmen. Aber warum nur?

Unser Stoffwechsel ist schlauer als die meisten Diäten. Bekommt er bei einer Diät plötzlich deutlich weniger Kalorien, registriert er eine Art Hungersnot und schaltet schnell in das genetisch fixierte Notprogramm. Er senkt den Grundumsatz zum Erhalt der elementaren Funktionen und arbeitet nur noch auf Sparflamme. Wie zuhause bei der Heizung. Wird der Brennstoff knapp, drehen wir den Regler stufenweise zurück.

Die Folge ist fatal: Wir essen wenig, nehmen aber trotzdem nicht weiter ab. Wenn wir wieder normal essen, misstraut er den guten Zeiten und legt sofort Reserven an. Wer weiß, wann die nächste Hungersnot kommt. Damit geht das Gewicht wieder fix nach oben. Fakt ist also, Diäten sind der absolut falsche Weg zu langfristig weniger Gewicht.

Was macht „Leichter leben in Deutschland“ anders? Warum sind die Ergebnisse deutlich besser und langanhaltender als bei den meisten Diäten?

Das Konzept setzt auf eine individuelle Ernährungsumstellung angepasste an den persönlichen Kalorienbedarf jedes Kunden. Eine Sekretärin mit 70 kg und einer vorwiegend sitzenden Tätigkeit benötigt weniger Kalorien als ein 130 kg Mann, der körperlich schwer arbeitet. In normalen Kochbüchern sind die Rezepte nicht angepasst, oftmals die Kalorienzahl nicht mal berechnet. So liegt bei der Sekretärin die gleiche Portion, die gleiche Kalorienzahl auf dem Teller wie beim deutlich korpulenteren Mann. Kann das gut gehen?

Mit dem „plan31“ erhalten Sie ein ganz persönliches Hilfsmittel zum Abnehmen, das einzigartig ist. Jeder „plan31“ ist ganz speziell erstellt, einzeln zusammengestellt und gedruckt, nur für Sie ganz persönlich. Es gibt keine 2 gleichen Exemplare. Jeder „plan31“ ist absolut einmalig. Die Portionsgrößen und die Energiegehalte sind genau an Sie und an den persönlichen Grund- und Leistungsumsatz angepasst. Optimale Kalorienzahl, genaue Portionsgröße exakt zusammengestellt. So nehmen Sie gut ab, versorgen aber den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen. Die Rezeptauswahl berücksichtigt ihren Geschmack, die Vorlieben, Unverträglichkeiten, Stoffwechselstörungen und sogar ihre Kochmöglichkeiten.

Das zugrunde liegende Konzept ist eine geschickte Kombination aus: Low Carb, Slow Carb, Low Fat, Volumetrics, kraftvollem Entsäuern und regelmäßiger Bewegung.

Sie wollen ein paar Kilos verlieren? Dann setzen Sie auf das Erfolgskonzept von „Leichter leben in Deutschland“ und den einmaligen „plan31“ Weitere Infos unter plan31.de

