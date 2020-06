„Navigator für meine beste Diät“ klärt auf – Was ist dran an vollmundigen Diätversprechen?

Dieser Diät-Ratgeber möchte auf allgemeinverständliche Weise zu einem erhellten Diätverständnis beitragen und Menschen dadurch befähigen, selbstbestimmt erfolgreicher abnehmen zu können.

Unermüdlich werden neue Diäten erfunden. Jedes Mal sollen andere Konzepte das Abnehmen angeblich leichter, schneller, effektiver machen. Diäten versprechen ihren Vermarktern ein lukratives Geschäft. Der Markt der Abnehmwilligen ist groß. Kein Wunder, dass so viele daran mitverdienen wollen. Doch um ein Verkaufsschlager zu werden, muss eine Diät auffallen, sich gut einprägen und mit Alleinstellungsmerkmalen gegenüber anderen abgrenzen. Daher rühren die vielen unglaublichen Erfolgsgeschichten, die überraschenden Wunderstoffe, die wie von Zauberhand abnehmen lassen, provokante Abnehmthesen und Neugier erweckende Namen. Diät-Erfinder möchten auf diese Weise die angebliche Einmaligkeit ihrer Neuschöpfung herausstellen. Solch eine Positionierung fällt umso leichter, je unterschiedlicher Produkte tatsächlich sind. Ähneln sie sich aber, ist Fantasie gefragt, sie dennoch verschiedenartig erscheinen zu lassen.

Genau diese Situation stellt sich bei Diäten. Fett abspecken kann man mit ihnen nämlich nur, wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt. Das gilt für alle funktionierenden Diäten gleichermaßen. Darin unterscheiden sich keine.

Darin liegt das Dilemma der Diätanbieter. Wie sollen sich die vielen Diätkonzepte trotz weniger Variationsmöglichkeiten gegeneinander abgrenzen lassen? Natürlich kann man Ernährungspläne mit unterschiedlichen Lebensmitteln, Zeitschemata und Tageskalorien gestalten. Ebenso lassen sich Fertigprodukte in Form kompletter Diätmahlzeiten oder als Nährstoffgetränke entwickeln. An den Grundprinzipien des Abnehmens kommt jedoch keine Diät vorbei.

Wegen der in Wahrheit sehr begrenzten Möglichkeiten zu differenzieren, wird nach immer neuen Ideen zur Unterscheidbarkeit gesucht. Das können besondere Namen sein, geheimnisvolle Stoffe in Lebensmitteln, die Fett einfach verschwinden lassen sollen, überbetonte, aber in Wirklichkeit unwichtige Nebensächlichkeiten, aufsehenerregende Abnehmerfolge und vieles mehr. Der Fantasie scheinen hier keine Grenzen gesetzt zu sein. Doch all das ist oftmals nicht mehr als eine schillernd gestaltete Verpackung. Wer hier den Durchblick behalten möchte, sollte sich davon nicht blenden lassen.

Dr. Paul Klar bringt mit seinem Ratgeber „Navigator für meine beste Diät“ Licht in das Dunkel. Er klärt auf, worauf es bei Diäten tatsächlich ankommt, wie leicht und schnell man realistisch abnehmen kann. Der Autor durchleuchtet die unterschiedlichen Diätkonzepte und zeigt dabei auf, welche in Wahrheit nur sehr wenigen verbindenden Prinzipien dem Abnehmen zugrunde liegen. Aus diesen heraus führt er seine Leser, ergänzt durch zahlreiche mentale Abnehmhilfen, zu ihrer ganz eigenen Erkenntnis, welche Diät am besten zu ihren Vorstellungen, Möglichkeiten und Neigungen passt.

„Navigator für meine beste Diät“ von Dr. Paul Klar ist bei Amazon unter der ISBN 978-3-948919-02-3 als Taschenbuch und unter 978-3-948919-01-6 als Kindle-eBook sowie im Online-Buchhandel von Thalia, Weltbild, Hugendubel, Buecher.de, ebook.de und Osiander.de unter der ISBN 978-3-948919-00-9 als EPUB-eBook erhältlich.

Weitere Informationen zu dem Buch gibt es unter: Schnell abnehmen? Ihre beste Diät 2020 | Tipps & Trends

