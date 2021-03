Katharina und Abigail – Anregender Frauen-Roman mit historischen Elementen

Edeltraud-Inga Karrer erzählt in „Katharina und Abigail“ erschütternde und anrührende Schicksale deutscher Frauen aus drei Generationen.

Abigail verlässt nach einer erneuten Auseinandersetzung mit ihrem Chef ihren Job und entschließt sich dazu, ein Buch zu schreiben. Eine Idee dazu hatte sie bereits seit einiger Zeit. Nach einem drei Wochen langen Urlaub macht sie sich an die Arbeit und spricht mit Katharina, die ihr durch eine andere Familie vorgestellt wurde. Sie hatten sich in mehreren Briefen kennen gelernt und sich zu einem Treffen entschlossen. In den folgenden Gesprächen lernt Abigail mehr über die erschütternden und anrührenden Schicksale deutscher Frauen aus drei Generationen. Diese Geschichten helfen Abigail, ihr eigenes Schicksal zu überdenken, ihre Probleme anzugehen und letztendlich zu einem glücklichen Leben zu finden.

Das interessante Buch „Katharina und Abigail“ von Edeltraud-Inga Karrer eignet sich für Leser, die gerne mehr über die Themen Vertreibung, Auswanderung und das Finden eines neuen Lebens im Ausland in der Vergangenheit – vor allem in der Mitte des 20. Jahrhunderts – lernen möchten. Die Autorin wurde im Jahr 1946 geboren und erlebte die „Dürrejahre“ Deutschlands selbst mit. Sie sah, wie schnell die Menschen trotz allen Problemen wieder Hoffnung fassten und aufbaute. Diese Zeit war sehr spannend und inspirierte die Autorin bereits als kleines Kind zum Träumen. Es sind von der Autorin bereits weitere Titel bei tredition erschienen: „Auf den Hund gekommen“, „Der gefundene Sohn“ und „Togt“.

„Katharina und Abigail“ von Edeltraud-Inga Karrer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21953-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

