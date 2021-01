Emotional stark durch die Corona-Krise – Anregender Ratgeber zum Umgang mit Stress

Dr. med. Adriane Röbe stellt den Lesern in „Emotional stark durch die Corona-Krise“ psychologische Mechanismen vor, die den Umgang mit Belastungen und Veränderungen vereinfachen.

Krisenzeiten bedeuten immer Veränderungen. Seit Anfang 2020 steht die Menschheit einer neuen, potentiell tödlichen Krise gegenüber, die noch kein Ende gefunden hat. Die meisten Menschen wissen nicht genau, wie sie dieser Krise und den damit verbundenen Gefahren entgehen können. Aus diesem Grund haben viele Menschen Angst, sind gestresst und verfallen in manchen Fällen in eine Depression. Die Autorin dieses neuen Ratgebers erklärt, dass Menschen sich selbst verändern müssen, wenn keine Chance besteht, die eigenen Krise zu verändern. Anpassen zum Überleben ist an der Tagesordnung, doch das ist oft einfacher gesagt als getan, obwohl genau das schon seit Jahrtausenden ein wichtiger Aspekt der Evolution ist. Was früher vor allem eine körperliche Herausforderung war, wird in der modernen Welt zu einer emotionale Belastungsprobe. Heutzutage ist derjenige, der emotional am anpassungsfähigsten ist, der Gewinner.

Wer sich emotional am besten anpassen kann und emotionale Stärke sowie Durchhaltekraft besitzt, kann laut „Emotional stark durch die Corona-Krise“ von Dr. med. Adriane Röbe aus Krisen viel lernen und sogar davon profitieren. Die Leser lernen in diesem anregenden Ratgeber psychologische Mechanismen kennen, die ihnen den Umgang mit Belastungen und Veränderungen einfacher gestalten. Die Corona-Krise dient dazu als Beispiel. Die Leser erfahren, wie sie die Krise verwenden können, um sich selbst besser kennen zu lernen. Sie erwerben Techniken, um Krisensituationen effektiv bewältigen zu können, und stärken ihre emotionale Kraft, um ihr inneres Wachstum zu fördern.

„Emotional stark durch die Corona-Krise" von Dr. med. Adriane Röbe ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19386-4 zu bestellen.

