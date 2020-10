Raus aus der Krise – Jetzt ! Eine praktische Erste-Hilfe Lösung für Stress, Belastung und Überforderung

Die Wiener Autorin Ines Sindelar veröffentlicht mit „Raus aus der Krise – Jetzt!“ einen wissenschaftlich fundierten Ratgeber für den Umgang mit Stress und anderen Hürden des alltäglichen Lebens.

Ines Sindelar begleitet ihre Leserinnen und Leser Schritt für Schritt in einem persönlichen Prozess, der leider nicht von heute auf morgen vollzogen werden kann. Vielmehr sollte man das im Buch enthaltene Hintergrundwissen nicht nur intensiv lesen, sondern auch regelmäßig die praktischen Übungen durchführen. Am Ende der Reise wartet dann aber eine maßgeblich verbesserte Lebensqualität.

Der Ratgeber ist kurzweilig geschrieben, enthält jedoch wertvolle und nützliche Inhalte. Im Vordergrund hierbei steht eine detaillierte Erläuterung der psychischen und physischen Vorgänge, die der Körper während Stressphasen durchlebt.

Ines Sindelar wurde 1986 in Wien geboren und arbeitet in einer eigenen psychologischen Privatpraxis für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie befasst sich vor allem mit der Ressourcenförderung und der Stärkung des Selbstbewusstseins. Mit ihren Klienten arbeitet sie mittels wissenschaftlich fundierter Methoden, die auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. Mit ihrem neuen Buch möchte die Autorin ihr Wissen und ihre Unterstützung an hilfesuchende Menschen weitergeben. Dabei steht vor allem der praktische Nutzen der Inhalte im Vordergrund.

„Raus aus der Krise – Jetzt !“ von Ines Sindelar ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11937-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

