Schweinchen Luca und das fiese Virus Corona – Über den kindgerechten Umgang mit der Krise

In ihrem neuen Buch „Schweinchen Luca und das fiese Virus Corona“ behandelt die Autorin Susanne Rieg das Corona Virus auf kindgerechte Art und Weise.

Die Autorin möchte mit ihrem neuen Buch Eltern dabei unterstützen, ihren Kindern das Corona Virus zu erklären. Hilfe bekommt sie dabei von Schweinchen Luca. So werden verschiedene Situationen mit liebevoll gestalteten Schweinchen-Bildern sowie kindgerechten Texten dargestellt. Unter anderem beantwortet Luca die Frage, warum man aktuell nicht in den Urlaub fahren kann. Auf diese Weise gelingt es Susanne Rieg, schon bei den Kleinsten Verständnis für die aktuelle Situation zu erzeugen. Denn insbesondere für Kinder kann die Berichterstattung in den Medien beunruhigend und verwirrend sein. In der Folge können Stress, Angst und Traurigkeit ausgelöst werden. Aus diesem Grund ist es der Autorin ein Anliegen, dass Eltern mit ihren Kindern über die Krise und ihre Folgen sprechen. Und wenn man Corona nicht als Hürde, sondern als Treppenstufen sieht, dann können alle noch daraus lernen.

Susanne Rieg wurde 1966 in Speyer geboren und hat bereits in ihrer Jugendzeit ihre Leidenschaft fürs Schreiben entdeckt. Vor einiger Zeit begann sie, ein Buch zu schreiben, welches Erwachsene humorvoll durch Bewegungsstrategien bei negativen Aspekten des alltäglichen Lebens unterstützen sollte. Dieses Buch wurde allerdings bisher nicht veröffentlicht. Dafür brachte sie die Belastung durch die Corona Krise auf die Idee, ein Buch zu schreiben, welches Kindern das Thema näher bringt.

„Schweinchen Luca und das fiese Virus Corona“ von Susanne Rieg ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-05149-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

