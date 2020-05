Der Coronavirus Ratgeber – Inspirierender Leitfaden

Julian Siebert will Lesern mit „Der Coronavirus Ratgeber“ Mut machen und zeigen, wie sie die Krise überstehen.

Der Coronavirus ist ein Thema, dem man momentan nicht entkommen kann. Er beeinflusst das Leben aller Menschen und ist immer in den Nachrichten: doch bisher gibt es nur wenig hoffnungspendende Literatur zu dem Thema. Das Buch von Julian Siebert ändert dies: Es ist sowohl ein Ratgeber, als auch ein Leitfaden für die schwierige Zeit, in der sich die Menschheit gerade befindet. Die Leser erfahren in diesem Buch interessante Details über die Pandemie. Sie lernen, was das Immunsystem mit COVID-19 zu tun hat und wie man es stärken kann. Die Leser können sich darauf freuen viele hilfreiche Tipps und Tricks für den Umgang mit viralen- und bakteriellen Infektionen zu lernen.

Fragen wie „Wie soll ich mich im Alltag verhalten?“ und „Was hat meine Psyche und meine geistige Einstellung mit dem Virus zu tun?“ werden in dem Buch „Der Coronavirus Ratgeber“ von Julian Siebert auf verständliche Weise, die keine Panik schafft, beantwortet. Das Buch wurde mit der Absicht, den Lesern Mut zu machen und hilfreiche Informationen zu liefern, geschrieben.

„Der Coronavirus Ratgeber" von Julian Siebert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-05106-5 zu bestellen.

