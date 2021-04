Argenta – Gesellschaftskritischer Abenteuer-Roman

Thomas Kühlkamps Protagonist nimmt in „Argenta“ an einem der bedeutsamsten Experimente der Menschheitsgeschichte teil.

Peter ist 13 Jahre alt und hatte bisher im Leben nicht besonders viel Glück. Er lebt in einem Heim und kann dort einfach keine Freunde finden. Auch die Schule macht ihm keinen Spaß. Eines Tages taucht ein Mann mit einem interessanten Angebot auf: Peter kann ein völlig neues Leben auf der geheimnisvollen Insel Argenta beginnen. Der Junge sagt zu und nimmt kurze Zeit später an einem der bedeutsamsten Experimente der Menschheitsgeschichte teil. Die Insel erfüllt seine kühnsten Erwartungen. Doch hinter der perfekten Fassade erkennt Peter schon nach kurzer Zeit die ersten tiefen Risse. Zusammen mit seinen beiden neuen Freunden versucht er verzweifelt, die geheimen Intrigen und dunklen Verbrechen auf Argenta aufzuklären sowie Peters außerordentliche Rolle bei diesem Experiment zu ergründen. Es ist ein Kampf, den sie kaum gewinnen können.

Der spannende Roman „Argenta“ ist der erste Kinder- und Jugendroman von Thomas Kühlkamp. Der im Jahr 1969 geborene Autor lebt mit seiner Familie in Lünen. Er hat an der Universität Dortmund Sonderpädagogik und Geschichte studiert. Mehr als 20 Jahre unterrichtete er als Lehrer an einer Schule für Blinde und Sehgeschädigte. Mittlerweile ist er als Schulleiter an einer Förderschule tätig. Seine Erfahrung mit Jugendlichen fließt in diesen Roman mit ein und sorgt dafür, dass die Charaktere authentisch wirken.

„Argenta“ von Thomas Kühlkamp ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24349-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

https://tredition.de

