COVID – Wie man die Welt auf den Kopf stellt – Ein politischer Roman

Peter L. Steger erzählt in „COVID – Wie man die Welt auf den Kopf stellt“ die unglaubliche Geschichte einer Pandemie.

Die Handlung dieses neuen Romans zeigt den zeitlichen Ablauf, die Auswirkungen und Hintergründe der Corona-Pandemie auf. Der Inhalt spiegelt weitgehend reale Vorkommnisse und Ereignisse wider – eingebaut in das persönliche Umfeld der fiktiven Charaktere, die so jedoch durchaus existieren könnten. Der Roman ist eine Gratwanderung zwischen Dokumentation, Verschwörungstheorien, politischer Vernebelungstaktik und Fiktion. Das Buch stellt durch seine Handlung Fragen wie: Was ist passiert? War alles nur Zufall, oder steckt doch etwas Größeres dahinter? Wer sind die Leidtragenden und wer die großen Gewinner? Will die Politik nur das Beste für ihre Bürger? War sie vollkommen überrascht über das „neue“ Virus? Wo sind die Notfallpläne für so eine Situation? War wirklich alles so schlimm wie uns gesagt wurde?

In vier ineinander verwobenen Handlungssträngen geht der Roman „COVID – Wie man die Welt auf den Kopf stellt“ von Peter L. Steger diesen und anderen Fragen nach. Der Autor beschreibt Schicksale, Visionen, Geschäftsmodelle, Ängste und Menschen, die sich wie Spielbälle vorkommen und versuchen damit zurechtzukommen. Der Autor hat erst spät zur Schriftstellerei gefunden. Mit seiner bivalenten Ausbildung, Technik und Wirtschaft, führte ihn sein beruflicher Lebensweg vom idyllischen Ehrwald am Fuße der Zugspitze rund um den Globus und wieder zurück in die Heimat. Dort betreibt er heute ein Ingenieurbüro und bringt in seiner Freizeit seine Gedanken zu Papier.

„COVID – Wie man die Welt auf den Kopf stellt" von Peter L. Steger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24105-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

