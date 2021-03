Erinnerungen eines Glückspilzes – Emotionaler Schicksalsroman

Nach einer schweren Erkrankung entschließt sich der Protagonist in Herbert Urlaubs „Erinnerungen eines Glückspilzes“ dazu, seine Biografie zu schreiben.

Nach wiederholter schwerer Erkrankung, beschließt Harro Freitag aufzuschreiben, was ihm in seinem Leben wichtig erschien und es mit der Welt zu teilen. Er glaubte, dass er vielleicht keine Gelegenheit mehr haben könnte, etwas zu schreiben. So wurde es ein „Schwanengesang“. Er erklärt, dass er ein glückliches Leben hatte, oder besser gesagt, er glaubt, dass er viel Glück hatte. Er erzählt in seiner Geschichte über die glückliche Momente in seinem Leben, um seine Freunde und Bekannte daran teilhaben zu lassen. Er beschreibt z.B. wie er unerwartet zu einer Tochter kam und die große Liebe seines Lebens nach einigen Umwegen fand. Daher titelt Harro, die Hauptperson im Roman, seine abwechslungsreiche Biographie „Erinnerungen eines Glückspilzes“.

Nach zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen ist der Roman „Erinnerungen eines Glückspilzes“ das erste veröffentliche Buch von Herbert Urlaub. Die Personen in diesem Roman sind nicht gänzlich frei erfunden, aber der Autor hat sie alle ein wenig verfremdet. Ein Großteil der Handlung ist seiner Phantasie entsprungen, dennoch haben sich auch immer wieder biographische Elemente eingeschlichen. Der Autor selbst dachte, dass dieses Buch aufgrund einer Erkrankung sein erstes und letztes Buch sein würde.

„Erinnerungen eines Glückspilzes" von Herbert Urlaub ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23191-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

