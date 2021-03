Urlaub an der Quatschsee – Unterhaltsamer Urlaubsroman der etwas anderen Art

Die Sommerferien verlaufen in René Antoine Fayettes „Urlaub an der Quatschsee“ dieses Jahr wegen einem Virus vollkommen anders als geplant.

Emil freut sich schon auf die Sommerferien, denn die Eltern wollen die Ferien an der Quatschsee verbringen. Sein Vater hat dort in seiner Kindheit viel Zeit verbracht und die merkwürdigsten Dinge erlebt. Es gibt dort Würfelwellen und Kugelwellen. Es leben dort zudem die seltsamsten Tiere wie Hammerhummer, Würfelfisch, Holzbocklaubkäfer und Zwiebelmuscheln, die Emil faszinieren. Sein Vater erzählt auch tolle Geschichten über den Dom zur heiligen Mayfreda und die Guglielmiten, die mit Metapolypropylenoxidacrylthymol reich wurden. Da war auch noch die abenteuerliche Rettung einer U-Boot-Besatzung, die aus Versehen von einem österreichischen Heißluftballonträger versenkt wurde. Am Sandstrand tummeln sich die Seeeselchen, die Voltwürmer und seltsame Hörschlangen, die so schnell schwimmen können, dass sie einen Überwellenknall erzeugen können.

Emil will im Roman „Urlaub an der Quatschsee“ von René Antoine Fayette unbedingt zur geheimnisvollen und etwas gruseligen Quatschsee, aber ein Virus bringt dann alles durcheinander und an das Verreisen kann für eine Weile niemand denken. Allerdings können sich die Leser zusammen mit Emil in diesem Buch schon gründlich auf einen Urlaub an der Quatschsee vorbereiten, wenn der Virus wieder verschwunden ist und der Eismann den Besuchern am Strand wieder Lavendeleis bringen darf.

„Urlaub an der Quatschsee" von René Antoine Fayette ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24264-7 zu bestellen.

