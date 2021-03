Versuch einer Antwort – Biografie aus der Nachkriegszeit bis heute

Peter Willms berichtet in „Versuch einer Antwort“ davon, wie es war vor 83 Jahren geboren zu werden und in einer sich stetig komplizierter werdenden Welt aufzuwachsen.

Das Leben von Peter Willms zieht sich zeitlich vom Kriegsgeschehen über die Nachkriegszeit (einschließlich „Wiedervereinigung“) bis hin zur Bundesrepublik Deutschland, wie sie unter dem Zeichen „Corona“ existiert. Das politische System war zu Beginn seines Lebens vom Nationalsozialismus dominiert und der Zweite Weltkrieg stand zwei Jahre vor dem Ausbruch. Er erzählt in seinem Buch, wie es war in einem kleinen Dorf in in benachteiligten Verhältnissen aufzuwachsen als es noch keine Mittelschicht gab. Der Autor trifft keine allgemeine Aussagen über diese Zeit, da es genug historische Bücher darüber gibt. Er beschreibt stattdessen Abrisse seines Lebens, in denen die Zeitgeschichte unvermeidlich vorkommt. Das Buch zielt darauf hin, „Essenzen“ eines Lebens darzulegen.

Das Buch „Versuch einer Antwort“ von Peter Willms enthält wenigstens zwei Botschaften: Dass Liebe, zunächst einmal im Sinne von Partnerschaft und Ehe, aber auch darüber hinaus, über einen langen Zeitraum gelingen kann. Und: dass es sich lohnt, sich für sein Leben einzusetzen. Aus welcher nicht selbst verschuldeten Dunkelheit das geschah und gelang, auch davon zeugt das Buch, wobei es den Lesern zur gleichen Zeit ein Stück Zeitgeschichte vermittelt.

„Versuch einer Antwort" von Peter Willms ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23303-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

