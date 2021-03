Bornistik – Kritische Diskursanalyse

Die Herausgeber beschreiben in „Bornistik“ sprach- und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf die Romania und die Welt.

Die Herausgeber nehmen den 65. Geburtstag von Joachim Born zum Anlass, ihm diesen Band mit Beiträgen von Kollegen, Freunden und Schülern aus nah und fern zu überreichen. Die Beiträge in dem Sammelband wurden von der Vielfalt inspiriert, die Joachim Borns wissenschaftliches Werk ausmacht. Diese zeigt sich einerseits in den zahlreichen (vor allem, aber nicht nur romanischen) Sprachen, zu denen er gearbeitet hat, und anderseits in der disziplinübergreifenden Herangehensweise, die seine Forschung prägt. Neben modernen kontaktlinguistischen, soziolinguistischen und sprachpolitischen sowie kritisch-diskursanalytischen Ansätzen werden onomastische Fragestellungen, Wortbildung und nicht zuletzt die Sportsprache behandelt.

Die in dem Buch „Bornistik“ von Anna Ladilova, Dinah Leschzyk, Katharina Müller, Nicolas Schweitzer und Falk Seiler versammelten Beiträge sind in die Bereiche „Sprache und Sport“, „Sprache und Politik“, „Sprachkontakte“, „Sprache und Geschichte“ und „Sprache und Kultur'“ unterteilt. Die Verknüpfung der verschiedenen Forschungsgegenstände ist bis heute nicht selbstverständlich. doch die Arbeit von Joachim Born zeigt, wie produktiv es sein kann, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen und disziplinäre Ansätze miteinander zu kombinieren. Genau diese interdisziplinäre Perspektive auf den Gegenstand Sprache macht die Bornistik aus und spiegelt sich auch in den verschiedenen Sektionen dieses Bandes wider.

„Bornistik" von Anna Ladilova, Dinah Leschzyk, Katharina Müller,

Nicolas Schweitzer und Falk Seiler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23842-8 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

