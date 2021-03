Der Camino – Eine Welt für sich – Ein anregender Reisebericht

Mechthild Tammena beschreibt in „Der Camino – Eine Welt für sich“ eine Pilgertour von Ponferrada nach Santiago de Compostela.

Dieser Reisebericht ist nicht der erste Bericht über den häufig beschriebenen Pilgerweg und wird auch nicht der Letzte sein, doch ist er besonders lesenswert, weil die Autorin sich in ihrer Erzählung nicht nur auf die großen Ideen und Orte beschränkt. Ihr Antrieb und Ziel war es, einfach nur den Alltag hinter sich zu lassen und sich auf sich selbst zu besinnen. Hinzu kam die gespannte Erwartung, ob und was das Pilgern mit ihr machen würde. Sie entschied sich für die softe Version: Mit einem kleinen Rucksack lief sie eine Teilstrecke des Pilgerweges von knapp 250 Kilometern in zehn Tagen. Sie übernachtete nicht in Mehrbett-, sondern ganz komfortabel in Zweibettzimmern. Trotz der „leichten“ Art des Pilgerns hielt der Camino so viele Überraschungen für sie bereit, dass sie ihn sofort wieder gehen würde.

Die Leser nehmen in „Der Camino – Eine Welt für sich“ von Mechthild Tammena an dieser Pilgerreise teil und fühlen sich so, als wären sie selbst mit dabei gewesen. Die Autorin berichtet stimmungsvoll und detailreich von den kleinen, ganz unspektakulären Dingen während ihres kleinen Abenteuers – und genau diese Details machen diesen Reisebericht besonders lesenswert und heben ihn aus der Fülle der Literatur über den Jakobsweg heraus. Nach Abschluss der Lektüre werden viele Leser den Bedarf verspüren, selbst ihre Sachen zu packen, um sich auf den Camino zu begeben.

„Der Camino – Eine Welt für sich“ von Mechthild Tammena ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23383-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die geile Zeit der Stressfreiheit – Inspirierender Ratgeber