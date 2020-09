Zwei Räder, ein Land – Unterhaltsamer Radreise-Bericht

Martin C Roos lädt die Leser in „Zwei Räder, ein Land“ auf eine abwechslungsreiche Reise mit dem Rad ein.

Wer alle 16 deutschen Bundesländer radeln will, der hat eine Strecke von ganzen 2451 Kilometern vor sich. Für den Autor dieses neuen Reiseberichts übersetzte sich dies in 24 Etappen und 18.000 überwundene Höhenmeter. Martin C Roos startet im Norden bei klammen Bedingungen, fährt im Westen der Republik gen Saarland und schrammt im Süden am Zusammenbruch vorbei. Sportliche Ambitionen treiben den Autor nicht um, sondern die eine große Frage: Wie geht’s Deutschland? Antworten holt der radelnde Reporter aus den Gesprächen an der Route. Mit vielen Menschen hat er sich Monate voraus verabredet, andere trifft er durch Zufall und mit Glück. Unterwegs kämpft der Autor mit Regen, Hitze, Hungerästen.

Trotzdem kehrt er im Verlauf des Berichts „Zwei Räder, ein Land“ von Martin C Roos den Metropolen eher den Rücken zu und öffnet sich den unzählbaren Dörfern und Kleinstädten, in denen Deutschlands Bevölkerung zu zwei Dritteln lebt. All die gegensätzlichen Lebenszeichen verdichtet er zu einer erfrischenden und einzigartigen Collage, die das erstaunliche, teils absurde Deutschland zeigt. Relikten der einstigen Teilung rückt der Reporter ebenso zu Leibe wie seinen eigenen Grenzen. Weil Roos sie schonungslos überschreitet, riskiert er, auf der 2451 Kilometer langen Fahrt zu scheitern.

„Zwei Räder, ein Land" von Martin C Roos ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-9756-1 zu bestellen.

