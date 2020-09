Plötzlich alles anders – Mitmachgeschichte rund um die Kinder in der Corona-Krise

Margarete Reinberger lässt Kindern mit der Geschichte „Plötzlich alles anders“ trotz des ernsten Themas viel Spaß haben.

Fred und Carlotta sind zwei Kinder, die in diesem Jahr ihr Leben – wie so viele andere Kinder auch – unfreiwillig ziemlich umstellen mussten. Der Frühling 2020 ist vollkommen anders, als die Frühlinge in den vorherigen Jahren und die beiden gehen auf ihre ganz eigene Weise mit dieser Umstellung um. Kinder, die diese Geschichte lesen, erfahren auf unterhaltsame Weise, was Fred und Carlotta in dieser so außergewöhnlichen Zeit alles erlebt haben. Die jungen Leser werden sicher sehr schnell merken, dass ihnen selbst und vielen tausend anderen Kindern vielleicht ganz ähnliche Dinge passiert sind.

Kinder, die nicht nur Lust aufs Lesen haben, werden in dem Mitmachbuch „Plötzlich alles anders“ von Margarete Reinberger zudem auch dazu angeregt zu malen, forschen, basteln, bauen und kreativ zu sein – genauso wie die beiden Protagonisten es vormachen. Die Kinder können sich von den Ideen am Ende eines jeden Kapitels anregen lassen aktiv zu werden. Das Buch enthält einige Stunden voller Lese-, Mal- und Bastelspaß und ist deswegen ein perfektes Geschenk für Kinder, die momentan ein wenig Ablenkung brauchen.

„Plötzlich alles anders" von Margarete Reinberger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10756-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

