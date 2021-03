Ich wusste schon immer, dass ich etwas besonderes bin! – Erinnerungen eines Bäckers

F. v. Semil teilt in der Autobiografie „Ich wusste schon immer, dass ich etwas besonderes bin!“ seine abwechslungsreiche Lebensgeschichte.

Die Mutter des Autors war mit schwerer Arbeit belastet und wurde darüber hinaus im Alter von 40 Jahren erneut schwanger. Die Schwangerschaft war auf mehreren Ebenen belastend für sie, vor allem körperlich. Als ihr Sohn auf die Welt kam, war er ein entsprechend mickriges Bürschchen. Er war völlig faltig und zerknittert. Er füllte die Haut um sich herum nicht annähernd aus. Es war für den Jungen alles andere als ein idealer Anfang des Lebens. Da die Leser nun jedoch eine Autobiografie eines ausgewachsenen Mannes in den Händen halten, ist klar, dass am Ende doch noch alles gut gegangen ist. Die aufregende Reise in das Leben ging für ihn trotz des schwierige Starts weiter – doch eines war bereits von Anfang an klar: Er war der Sohn eines Bäckermeisters. Die Nabelschnur war noch nicht einmal durchgeschnitten, als bereits fest stand, dass der Junge ein Bäcker werden sollte.

Die Geschichten, die in „Ich wusste schon immer, dass ich etwas besonderes bin!“ von F. v. Semil aus seinem eigenen Leben erzählt werden, sind mal lustig, mal spannend, mal bewegend und immer unterhaltsam. Sie geben den Lesern Einblick in ein normales, aber doch besonderes Leben unserer Zeit. Der Autor liefert mit seinen Geschichten einerseits Unterhaltung, aber vor allem auch ein Stückchen Zeitgeschichte.

