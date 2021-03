Endlich wieder gut schlafen – mit Progressiver Selbsthypnose – Hilfreiche Entspannungsübungen

Die Leser erhalten dank Lisa Exenbergers „Endlich wieder gut schlafen – mit Progressiver Selbsthypnose“ wieder Kontrolle über ihren eigenen Schlaf.

Immer mehr Menschen berichten von Einschlafproblemen – und Probleme mit zu wenig Schlaf haben einen negativen Einfluss auf das gesamte Leben. Glücklicherweise muss man kein Vermögen ausgeben oder viele Pillen schlucken, um wieder prächtig schlummern zu können. Dieses neue Buch in der mehrteiligen Selbsthypnose-Reihe von Lisa Exenberger stellt eine bewährte Methode, sich selbst wahrzunehmen und positiv zu beeinflussen, vor. Es beinhaltet eine Mischung aus Meditation und Mentaltraining. Die Leser lernen damit, wie sie ihre Bewusstseinszustände steuern: vom tief entspannten Alpha-Zustand bis in den Tiefschlaf. Dies führt zu mehr Energie im Alltag. Anwender von Selbsthypnose berichten zudem oft, dass sie ihre Probleme gelassener angehen und nicht mehr so schnell gestresst werden.

Das Buch ist „Endlich wieder gut schlafen – mit Progressiver Selbsthypnose“ von Lisa Exenberger ein praxiserprobter, multimedialer Ratgeber zum Lösen von Schlafproblemen und Stress mit Hilfe von progressiver Selbsthypnose. Es enthält alles was man über Gehirn, Bewusstsein und Schlafhygiene wissen muss, verbunden mit erholsamen körperlichen und mentalen Übungen zum Mitmachen. Das multimediale Plus sind 16 Selbsthypnose-Audios im Gesamtumfang von 155 Minuten, die auf der Website angehört und im mp3-Format heruntergeladen werden können. Die erfolgreiche Hypnotiseurin, Mentaltrainerin und Shiatsu-Praktikerin Mag. Lisa Exenberger begleitet die Leser mit angenehmer Sprechstimme durch diese wirksamen Übungsanleitungen. Besonders genussvoll sind einige Trance-Audios zum Anhören direkt beim Einschlafen.

„Endlich wieder gut schlafen – mit Progressiver Selbsthypnose“ von Lisa Exenberger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23849-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Allergie – Selbstheilung mit Progressiver Selbsthypnose – Anleitung zum Stärken des Immunsystems Das Ortsmuseum Wängi 1960 – 2017 – Eine schweizerische Ortsgeschichte