Bizarres Naturwunder Elbsandsteingebirge – Geschichten aus der und über die Geschichte

Ulrich Metzner entführt die Leser mit „Bizarres Naturwunder Elbsandsteingebirge“ an einen besonderen Ort, der nicht nur voller Romantik, sondern auch voller Sagen und Legenden steckt.

Die Leser finden in diesem schön gestalteten Buch Infos, Geschichten und mehr rund um das Elbsandsteingebirge, inklusive der Sächsischen Schweiz, Tschechiens Böhmischer Schweiz, dem Böhmischen Paradies und der Adersbacher-Weckelsdorfer Felsenstadt nördlich von Prag. Dieses Gebiet ist ein Paradies von geradezu magischer Anziehungskraft für Wanderer und Kletterer, aber auch für Besucher, die es gerne ein wenig ruhiger angehen. Für Kletterer gibt es dort rund 1100 frei stehende Felsen und 21000 Möglichkeiten des Erklimmens. Für alle anderen bietet sich hier eine außergewöhnliche Reise in eine bizarre Welt der Naturwunder. Das Gebiet steckt voller Romantik und ist von historischen Großereignissen, von Sagen und Märchen umwoben. Es gibt im Elbsandsteingebirge für jeden etwas zu entdecken.

Gemälde, historische Illustrationen, Abbildungen und atemberaubende Fotos ergänzen die Texte in dem Buch „Bizarres Naturwunder Elbsandsteingebirge“ von Ulrich Metzner. Die Leser erfahren in dem Buch nicht nur mehr über die Geschichte (wie z.B. über die Besonderheit der Altstadt, das Blutbad von 1639 und der Verkauf an den König), sondern lesen auch spannende Legenden und kurzweilige Märchen. Das Design des Buchs macht Lust zum Stöbern und wird so manchen Leser zum Träumen oder zum Planen einer Reise anregen.

„Bizarres Naturwunder Elbsandsteingebirge“ von Ulrich Metzner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12806-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

COVID – Wie man die Welt auf den Kopf stellt – Ein politischer Roman Mein Tagebuch 2020 – Erinnerungen an ein Jahr der Pandemie