Mein Tagebuch 2020 – Erinnerungen an ein Jahr der Pandemie

Eckhard Duhme teilt in „Mein Tagebuch 2020“ seine Erlebnisse aus dem ersten Corona-Jahr.

Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 die Tagesthemen beherrscht. Der Autor dieses neuen Buchs hat den Verlauf der Pandemie, deren Folgen und andere interessante Nachrichten (u.a. Wahlen in Amerika, Nawalny-Affäre, Sportereignisse) festgehalten. Begleitend dazu erzählt er eigene Erlebnisse und Erfahrungen, die er in diesem Jahr gemacht hat. Das Tagebuch beginnt mit dem Jahreswechsel 2019 / 2020 mit einem für den Autor fast orakelhaftem Feuerwerk in einem Hotel. Durch einen darauf folgenden Besuch der Atta-Höhle erhält der Autor (und damit auch die Leser) Informationen über eine der größten und schönsten Tropfsteinhöhlen Deutschlands. Die Leser lernen, womit der Autor auf das neue Jahr angestoßen hat und wie er einen Abstecher zum Schwanenteich gemacht hat. Weiter geht es dann mit Erinnerungen zu jedem Monat des Jahr 2020.

Es geht in „Mein Tagebuch 2020“ von Eckhard Duhme um Themen aus den Nachrichten, aber auch um Themen aus dem Leben des Autors, wie z.B. die Wahl eines neuen Vorsitzenden für seinen Tennisclub, einen Besuch der Gruga in Essen und den eigenen Sorgen über Corona, als der Autor Hustenreizungen bekam. Das Buch endet mit einem Nachtrag in Gedichte-Form. Von Eckhard Duhme sind via tredition bereits Titel wie „Augen zu und durch“, „5 Tage Barcelona und Herbstwanderung“ und „14 Tage Andalusien und 7 Tage Madrid“ erschienen.

„Mein Tagebuch 2020“ von Eckhard Duhme ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21029-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Bizarres Naturwunder Elbsandsteingebirge – Geschichten aus der und über die Geschichte Gesichter der Seele – Aufbauende Kurzgeschichten für zwischendurch