HYTN begrüßt Empfehlung zur Neueinstufung von Cannabis in den USA und ortet Wachstumschancen

Vancouver, British Columbia – 1. Mai 2024 / IRW-Press / – HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN – HYTN oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, Formulierung und Herstellung von Produkten, die psychoaktive und psychotrope Wirkstoffe – einschließlich Cannabis – enthalten, begrüßt die jüngste formelle Empfehlung des US-Justizministeriums, die auch von der Drug Enforcement Agency (DEA) gebilligt wird, Cannabis von einer kontrollierten Schedule-I-Substanz in eine Schedule-III-Substanz umzustufen.

Mit dieser historischen Kursänderung, deren Prüfung durch das Office of Management and Budget (OMB) im Weißen Haus noch aussteht, wird dem medizinischen Nutzen von Cannabis und seinem geringeren Missbrauchspotenzial im Vergleich zu höher gereihten Substanzen entsprechende Anerkennung gezollt. Für HYTN ist dies ein progressiver Schritt, der die Bundesvorschriften mit der sich ändernden Haltung gegenüber Cannabis in der Öffentlichkeit und Medizin in Einklang bringt. HYTN stellt fest, dass eine solche Änderung mit der Entwicklung in anderen globalen Märkten konform geht, die Cannabis für den medizinischen Konsum legalisiert haben und die Herstellung und den Verkauf nach den Richtlinien der Guten Herstellungspraxis (GMP) regulieren.

Es ist zu erwarten, dass die Neueinstufung in Schedule III Forschungsinitiativen in größerem Umfang erleichtern und die Komplexitäten in der operativen Praxis für Cannabisunternehmen in den Vereinigten Staaten verringern wird. Sehr wahrscheinlich wird diese Änderung auch umfassendere Studien über den therapeutischen Nutzen von Cannabis ermöglichen, eine massive bürokratische Entlastung mit sich bringen und damit Innovation und Wachstum fördern.

Zudem dürfte sich dank dieser Anpassungsmaßnahme auch die übermäßige steuerliche Belastung von Cannabisunternehmen im Rahmen der derzeitigen Schedule-I-Einstufung verringern, die sowohl steuerliche Abzüge als auch den Zugang zu Finanzdienstleistungen einschränkt. HYTN geht davon aus, dass die besagten Änderungen das wirtschaftliche Umfeld für Cannabisunternehmen verbessern und die Rahmenbedingungen der Branche nachhaltiger gestalten werden.

Elliot McKerr, Chief Executive Officer von HYTN, befürwortet die Entscheidung: Diese Ankündigung signalisiert eine enorme Wachstumschance für die Cannabisbranche. Wir gehen davon aus, dass die Neueinstufung in den Vereinigten Staaten auch Auswirkungen auf den Umgang mit der Regulierung von Cannabis auf globaler Ebene und dessen Einbindung in das Gesundheitswesen und in die allgemeinen Verbrauchermärkte haben wird. Mit der vor kurzem erfolgten Umstellung auf GMP-konforme Produkte unterstreicht HYTN seinen Wunsch nach einer Konformitätserweiterung auf globaler Ebene. Veränderungen, die das Wachstum im Cannabissektor fördern könnten, sind uns sehr willkommen.

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN ist auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Verkauf von hochwertigen Produkten spezialisiert, die psychoaktive und psychotrope Wirkstoffe, einschließlich aus Cannabis gewonnene Cannabinoide, enthalten. HYTN sich zum Ziel gesetzt, der führende Anbieter dieser Produkte in allen Märkten zu werden, in denen diese Produkte staatlich reguliert sind. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Sondierung von Marktchancen und die rasche Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine hochwertige Entwicklungsplattform.

