Josef Brauchle erlaubt den Lesern in „Johann Baptist Jordan“ einen Einblick in das Leben eines selig gesprochenen Mannes.

Dieses neue Buch liefert den Lesern eine ausführliche und quellenbezogene Dokumentation des Lebens von Johann Baptist Jordan, dem späteren Pater Franziskus Maria vom Kreuze (1848-1918), bis zum 31sten Lebensjahr. Das Buch erlaubt einen Einblick in seine persönliche und geistliche Entwicklung von seiner Kindheit und Jugend in seiner Heimat Gurtweil (Baden) an. Nach seiner beruflichen Tätigkeit erlangte Jordan das Abitur in Konstanz und begann in Freiburg das Theologiestudium. Nach der Priesterweihe kam er zum Weiterstudium nach Rom. Doch bewegte ihn immer mehr der Gedanke durch eine universale Gesellschaft zur Verlebendigung und Ausbreitung des katholischen Glaubens beizutragen. In den achtziger Jahren des 19. Jahrhundert gründete er in Rom die Ordensgesellschaften der Salvatorianer und der Salvatorianerinnen und legte die Grundlage für ein Laieninstitut, die Internationale Gemeinschaft des Göttlichen Heilandes.

Am 15. Mai 2021, so lernen die Leser des Buchs „Johann Baptist Jordan“ von Josef Brauchle, findet in der Lateranbasilika in Rom seine Seligsprechung statt. Die Leser erhalten mit diesem Buch einen verstaendlichen Ueberblick des Lebens dieses Manns von der Geburt (1848) bis zum Weiterstudium in Rom (1878/79). Der Autor ist katholischer Priester der Erzdiözese Freiburg. Er hat sich seit vielen Jahren als Forscher intensiv mit der Lebensgeschichte des Ordensgründers Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan befasst.

„Johann Baptist Jordan" von Josef Brauchle ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31053-7 zu bestellen.

