Wajos veranstaltet am 30.04. Cocktail Comedy Night mit Comedians wie Johann König & Star-Barkeeper Nic Shanker

Ein Live Cocktail Tasting & Comedy Event mit Johann König, Piero Masztalerz, Sandra Sprünken, Gilly Alfeo sowie Star-Barkeeper Nic Shanker. Alles was zur Teilnahme benötigt wird ist das Cocktail Set.

Lockdown? Langeweile? Nicht mit Wajos! Denn das Feinkostunternehmen

hat sich in den letzten Monaten so einiges einfallen lassen, um den eintönigen

Alltag den Kampf anzusagen: live Online-Tastings. Auf einen besonderen Wein & Genuss Abend folgte Deutschland erfolgreichstes Gin Online-Tasting mit Star-Barkeeper Nic Shanker und Brennermeister Hubertus Vallendar und nun steht das nächste Highlight in den Startlöchern: Die erste Edition des neuen Wajos Comedy Club, mit der Cocktail-Comedy-Night am 30. April.

Mit diesem Event möchte Wajos nicht nur an den Erfolg der bisherigen Tasting Events anknüpfen,

sondern sich sogar selbst überbieten. Denn mit dabei sind in der ersten Cocktail-Comedy-Night: Johann König, Piero Masztalerz, Sandra Sprünken, Gilly Alfeo und sowie Star-Barkeeper

Nic Shanker an der Bar.

„An diesem Abend schreiben wir die eigentliche Definition von Comedy um“, so Peter

Oster, Geschäftsführer und Inhaber von Wajos. Und weiter: „Fernsehen gucken war gestern, digital mitmachen ist die Zukunft.“ So wird aus der „besonders im Fernsehen –

(oft als Serie produzierte) humoristische Sendung“ ein „humoristisches Mitmach Event“.

Was das heißt? Ganz einfach: Per Live-Video veranstaltet das Feinkostunternehmen

gemeinsam mit allen Teilnehmern eine „humoristische Sendung auf Wajos Art“. Oder

wie Wajos es nennt: eine Mixed Show und einen ausgelassenen, unterhaltsamen Abend

mit Bargesprächen, leckeren Cocktails, guter Musik und natürlich den Comedians. Also

eine Kombination aus Wohnzimmerkonzert, Bar-Besuch, Cocktail-Kurs und Comedy-Veranstaltung.

Die Teilnahme an diesem Event ist ganz Wajos-like „einfach“: Über den Wajos Online-Shop

kann sich jeder Interessierte ein Cocktail Comedy Set bestellen – inklusive 9 Spezialitäten

aus der Wajos Bar-Welt – von Gin und Tonic Sirup über Likör bis hin zum Secco.

Ebenfalls inklusive: Cocktailrezepte, die an diesem Abend gemeinsam gemixt werden.

Los geht es am 30.04.2021 um 20 Uhr. Den Link zum Live Video erhält man mit dem Kauf des Cocktail-Sets. Das Video selbst wird auch nach dem Event allen Käufern der Cocktail Box zur Verfügung stehen.

Also am besten keine Zeit verlieren und schon jetzt eine Cocktail Comedy Box sichern –

für sich selbst oder zum Verschenken: zu Ostern, zum Geburtstag oder einfach als

Dankeschön an Freunde und Bekannte. Denn auch die vorherigen Tastings waren

schneller ausverkauft, als man „Wajos“ sagen kann.

Mit der Cocktail Box erwerben Sie nicht nur ein Set, um Cocktails selber machen zu können, sondern auch den Zugang zu einem online Cocktail Kurs, einem lustigem Cocktail Abend und einer Comedy Show. Also die ideale Geschenkidee für Cocktail Fans und Comedy Liebhaber.

Die Cocktail Comedy Box können Sie online unter https://www.wajos.de/products/cocktail-set zum Preis von 49,00EUR kaufen. Mehr Informationen zur Cocktail Comedy Night finden sie auf https://www.wajos.de/pages/cocktail-comedy-night.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WAJOS GmbH

Herr Peter Oster

Zur Höhe 1

56812 Dohr

Deutschland

fon ..: 02671 91700

web ..: https://www.wajos.de/

email : info@wajos.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

WAJOS GmbH

Herr Peter Oster

Zur Höhe 1

56812 Dohr

fon ..: 02671 91700

web ..: https://www.wajos.de/

email : info@wajos.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Faszination Gold