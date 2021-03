Faszination Gold

Seit langer Zeit zieht Gold die Menschen an. Investoren freuen sich, dass der Preis gerade wieder nach oben geht.

Gold sichert den Wohlstand ab, das war schon immer so. Gerade in der jetzigen Zeit, wo die Geldpolitik der Zentralbanken und die Pandemie für Verunsicherung sorgen, dürfte es sich mit den richtigen Goldinvestments etwas leichter leben. Und gerade erholt sich der Preis des Edelmetalls wieder, eine Gegenbewegung war einfach fällig. Es steigen die Risiken für eine Inflation und Staatsschulden steigen, wie gerade in den USA aufgrund des neuen großen Konjunkturpakets.

Immer auch im Blickpunkt steht bei Investoren die Gold-Silber-Ratio. Aktuell steht sie bei gut 66. Die Gold-Silber-Ratio, die das Preisverhältnis von Gold zu Silber beschreibt, kann eine Orientierungshilfe geben, welches Edelmetall über- oder unterbewertet ist. Bei einem Wert zwischen 40 und 80 wird davon ausgegangen, dass das Verhältnis ziemlich ausgeglichen ist.

Gold ist begehrt, immer mehr Anleger entscheiden sich für ein Goldinvestment, wobei die größte Nachfrage heute aus Asien kommt. Die Finanzkrise 2007/2008 ist noch in den Köpfen präsent und die genauen Folgen der Corona-Krise sind schwer absehbar. Die Deutschen besitzen rund 8.900 Tonnen Gold im Privatbesitz. Manche bezeichnen Gold als Krisenmetall, zuallererst ist es aber eine Währung.

Kurz gesagt, zeigen Währungen Schwäche, dann zeigt Gold Stärke. Und mit schwachen Währungen ist zu rechnen. Ein Teil des Anlagevermögens sollte auch in die Werte von Goldgesellschaften fließen, beispielsweise in Caledonia Mining oder in Osisko Gold Royalties.

Caledonia Mining – https://www.youtube.com/watch?v=hgFfc6xSNmE – produziert mit Beteiligung einheimischer Investoren Gold in seiner Blanket-Mine in Simbabwe. Mit einer steigenden Produktionsmenge und einer Rekordproduktion im Jahr 2020 punktet die Gesellschaft.

Mit Osisko Gold Royalties – https://www.youtube.com/watch?v=VOZAwoLV71s – holt man sich gleich eine Diversifizierung ins Depot. Denn rund 140 Projekte zählen zum Portfolio.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -) und Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die E-Mobilität kommt voran