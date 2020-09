Faszination und Wunder der Technik – Die Reise des Akkubohrers vom Mond zur Erde

Werner Dupont stellt den Lesern in „Faszination und Wunder der Technik“ spannende Informationen über technologische Errungenschaften zur Verfügung.

Die Geschichte der Technologie besteht aus Geschichten über Menschen und die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Produkte und Verfahren des Alltags. Menschen nutzen seit jeher die Überlieferung erworbener Kenntnisse und Wissen, um daraus weitere Innovationen zu schaffen. Ein Beispiel dafür, das allen bekannt ist, ist der Fernseher, der sich im Laufe von Jahrzehnten immens verändert hat. Die Informationserzeugung und deren Weitergabe war und ist für alle Menschen also das A und O des Fortschritts. Dieses neue Buch beschäftigt sich mit einigen der technologischen Errungenschaften aus der Menschheitsgeschichte. In 12 Kapiteln geht es u.a. um Themen wie Supraleitung, Bionik, Satellitentechnologie, Beschichtungen, Energietechnik, Materialien, Medizin, Kommunikation, Nanotechnik, virtuelle Realität, Technologietransfer und Ökonomie.

Die Leser reisen in „Faszination und Wunder der Technik“ von Werner Dupont durch die Geschichte der Technologie und lernen dabei viele interessante und spannende Dinge. Es handelt sich in diesem Buch in allen Fällen um Geschichten, die sich um deren wissenschaftlichen, technologischen und sozioökonomischen

Kernaspekte ranken, vielfach im Zusammenhang mit Aktivitäten unter eigener Mitwirkung.

