Götter in der Pubertät – Der Mensch auf dem Spielfeld Erde

„Götter in der Pubertät“ ist der neue spirituelle Ratgeber der aus Italien stammenden Autorin Grazia Marchese. Ihr Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Potenziale zu erkennen.

Das Buch ist für alle Menschen geeignet, die einen Überblick suchen, um ihre wahre Bestimmung zu finden. Die Autorin lädt ihre Leserinnen und Leser dazu ein, sich durch die Lektüre dem Thema Spiritualität offen zu nähern. Denn gelebte Spiritualität bringt den Menschen näher an seine konkreten Ziele. Zudem erläutert Marchese, wie sich grenzenloses Potenzial nicht nur aufdecken, sondern auch langfristig manifestieren lässt. Dabei ist es gar nicht nötig, das Potenzial zu suchen und zu finden, da es in jedem Menschen bereits vorhanden ist.

Die Autorin Grazia Marchese wurde in Italien geboren und ist in der Schweiz aufgewachsen. Sie hat eine eigene Praxis für Energie- und Körperarbeit. Als Mindset Expertin hat sie bereits tausenden von Menschen zu Klarheit, Gesundheit und Erfolg verholfen und sie wieder an ihr wahres Potenzial herangeführt. Vor einiger Zeit hat sie ein eigenes, dreistufiges System entwickelt, um Menschen noch präziser dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Über das sogenannte „Marchese-Prinzip©“ hat sie nun das erste Buch geschrieben.

„Götter in der Pubertät“ von Grazia Marchese ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07274-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

