Gaia – Portrait einer Göttin – Einblicke in die Kulturgeschichte der Mutter Erde

Die Leser lernen die uralte Göttin in Manfred Ehmers „Gaia – Portrait einer Göttin“ umfassend kennen.

Bereits vor 4000 Jahren gab es in dem Atharvaveda, einem alten indischen Text, der viele Zaubersprüche, Opferformeln und Götterhymnen enthält, auch einen Hymnus an die Göttin Erde. Die Erde als Göttin ist ein weit verbreiteterer Kult in der Menschheitsgeschichte. Genau darauf wird in Manfred Ehmers Buch genauer eingegangen. Der Autor stellt die Kulte, Mythen und Mysterien der Mutter Erde auf verständliche und ansprechende Weise dar. Das Buch liefert den Lesern eine umfassende Kulturgeschichte der Erdverehrung, die ihren thematischen Bogen von der Jungsteinzeit über Altindien, Griechenland und die keltisch-germanische Welt bis zu spirituellen Naturforschern wie Leonardo da Vinci, Kepler und Goethe spannt. Das Buch zeigt die verschiedenen Erscheinungsformen Gaias auf und lässt erkennen, dass dem Mythos von der göttlichen Mutter Erde anscheinend eine höhere esoterische Wahrheit zugrunde liegt.

Die Leser lernen in „Gaia – Portrait einer Göttin“ von Manfred Ehmer, welche Stellung die Erde in der Hierarchie der Götter in verschiedenen Kulturen einnahm und unter welchen verschiedenen Namen sie bekannt war und ist. Das Buch will den Lesern dabei helfen, die Göttlichkeit der Erde neu zu entdecken. Die weltweite Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“ ist in den Augen des Autors auch als ein Symbol für das Wiedererwachen Gaias zu sehen. Und vielleicht kann auch das vorliegende Buch zu einem Umdenken in diese Richtung beitragen, da es sich ja als ein Portrait der Göttin Gaia versteht.

„Gaia – Portrait einer Göttin“ von Manfred Ehmer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-1039-3 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

