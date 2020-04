Lars Jordan erhält Auszeichnung vom ERFOLG Magazin

Erfolgreiche E-Mail-Marketing-Strategien zur Neukundengewinnung: Lars Jordan wurde vom ERFOLG Magazin ausgezeichnet.

Erfolgreiche Newsletterkampagnen, zielorientierte Lösungen und messbare Erfolge sind seine Spezialität – jetzt wurde Lars Jordan vom ERFOLG Magazin für seine Expertise im E-Mail-Marketing ausgezeichnet. Damit hat das Magazin erstmals eine Anerkennung in dieser Kategorie vergeben.

E-Mail-Marketing zählt seit vielen Jahren zu einem der verlässlichsten Kommunikationskanäle und ist für den Marketingmix von Unternehmen unerlässlich. Mithilfe des Newslettermarketings lassen sich Produkte oder Angebote optimal und gezielt bewerben.

Der E-Mail-Marketingexperte und Gründer der Hamburger Agentur Marken-MEDIA, Lars Jordan, unterstützt Kunden bei der Gewinnung von Neukunden und der Optimierung von Sichtbarkeit. Mit erprobten Ideen und maßgeschneiderten Lösungen konzipiert er erfolgreiche Newsletterkampagnen für seine Kunden aus verschiedenen B2C-Branchen. Und der Erfolg gibt dem Hamburger recht.

Nicht nur Branchenkenner bezeichnen Lars Jordan daher gerne auch als „Mr. Mail“.

„Es macht mich sehr stolz, dass das ERFOLG Magazin mich als TOP EXPERTE im Bereich E-Mail-Marketing auszeichnet hat. Ich werde auch in Zukunft alles geben, um dem gesetzten Anspruch gerecht zu werden“, betont Lars Jordan.

Jordans Motto ist zugleich sein langfristiges Ziel: Immer besser werden! Daraus erwächst innovationsorientiertes Denken – eine der Grundlagen für den Erfolg seines Unternehmens. Dabei entwickelt der E-Mail-Marketingexperte nicht nur Newsletterstrategien für Kunden weiter, auch er selbst bleibt am Puls der Zeit und bildet sich stetig in Seminaren und Workshops weiter. „Ich bin davon überzeugt, dass sich Qualität, Fachwissen und Expertise langfristig durchsetzen, da die Kunden davon profitieren. Die Auszeichnung als TOP EXPERTE freut mich daher besonders.“

Die Marken-MEDIA lji GmbH ist eine Agentur für E-Mail-Marketing mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen berät Kunden, die im Bereich Newslettermarketing wachsen und die Neukundengewinnung optimieren wollen. Zu den Schwerpunkten zählen Zielgruppenberatung und Adressselektion sowie Konzeption, Erstellung und Versand von Newsletterkampagnen. Lars Jordan ist Train the Trainer by Dirk Kreuter zertifiziert und wurde in den letzten Jahren mehrfach ausgezeichnet.

