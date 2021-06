Spirituelle Visionen – Erlebnisse mit Geistführern

Britta Stüven teilt in „Spirituelle Visionen“ zahlreiche ihrer hellsichtigen und hellhörenden Wahrnehmungen.

In ihrem dritten Buch möchte Britta Stüven ihre Leser an zahlreichen Wahrnehmungen teilnehmen lassen, die sie aus verschiedenen, geistigen Seins-Ebenen während ihrer Meditationen erhalten hat. Durch die Veröffentlichung einiger ihrer Erlebnisse erhofft sie sich, dass sie das Vertrauen der Leser in ihre eigenen außergewöhnlichen Wahrnehmungen stärken kann. Außerdem wird im Verlauf des Buchs durchaus deutlich, wie jeder Mensch in Verbindung mit dem Göttlichen Selbst – der ICH BIN-Gegenwart – in Kontakt zu treten und mit ihm in Harmonie zu leben. Die täglichen Meditationen der Autorin seit Januar 1987

dauern in der Regel 20 bis 30 Minuten. Sie hörte sich zu diesem Zweck gerne Meditationen verschiedener spiritueller Lehrer an, doch sie meditiert auch auf ihre eigene Art und Weise in

Verbindung mit ihrer inneren Führung und vermittelt auch dieses Wissen an die Leser.

Das Ziel des Buchs „Spirituelle Visionen“ von Britta Stüven ist jedoch nicht, dass die Leser einfach denken, dass die Autorin selbst jede Menge erlebt hat. Die Autorin möchte die Leser in ihre spirituellen Einblicke mit hinein nehmen, so als ob sie diese Einblicke und Visionen selbst erleben würden. Es kann auch geschehen, dass die Leser bei der Lektüre des Buchs ihre eigenen außergewöhnlichen Wahrnehmungen in einem neuen Licht

betrachten und weitere wunderbare Bewusstseinserweiterungen erleben. Das Buch richtet sich in erster Linie an Menschen, die mit den Themen Meditation und Hellsichtigkeit bereits vertraut sind.

