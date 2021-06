Ein liebenswerter Kern – Kurzgeschichten rund um Selbstakzeptanz und Selbstliebe

Ina Pulsatilla ermöglicht den Lesern mit „Ein liebenswerter Kern“ einen besseren Zugang zum Thema Selbstakzeptanz.

Dieses neue Buch beinhaltet Geschichten und Gedichte rund um das Thema Selbstwert, Anerkennung und Selbstbehauptung. Es wird durch einige Zeichnungen von der Autorin selbst ergänzt. Das 80 Seiten kurze Buch eignet sich ideal für die kleinen Pausen zwischendurch, vor allem, wenn man ein wenig frische Energie benötigt, um den Rest des Tages in Angriff zu nehmen. Die liebenswerten Geschichten und Gedichte bringen den Lesern wichtige Themen rund um das Leben näher und zeigen ihnen auf direkte, aber auch mal auf eher indirekte Weise, auf was es wirklich ankommt, wenn man glücklich und zufrieden sein möchte.

Es gibt in den Geschichten in der Sammlung „Ein liebenswerter Kern“ von Ina Pulsatilla vieles zu entdecken, zu staunen und auch zu lächeln. In allen Texten findet sich irgendwo ein liebenswerter Kern, der aber nicht immer offensichtlich erscheint, aber die Leser auf emotionaler und seelischer Ebene ansprechen wird, auch wenn sie ihn nicht sofort entdecken. Die im Jahr 1971 in Trier-Ehrang in Deutschland geborene Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren drei Katzen im Pinzgau in Österreich. Sie hat bisher auch das

Gedichteband „Innere Jahreszeiten“ mit Tobias Arboris veröffentlicht.

„Ein liebenswerter Kern“ von Ina Pulsatilla ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25852-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Barfüßiges Denken – Ein Plädoyer für das analoge Lernen Spirituelle Visionen – Erlebnisse mit Geistführern