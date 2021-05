Seelenhunger – Ein Plädoyer für Selbstakzeptanz

Kerstin Stolpe teilt in „Seelenhunger“ ihre eigene Geschichte, um anderen Menschen zu zeigen, wie sie selbst ihre Probleme beseitigen können.

Die Autorin berichtet in ihrem autobiografischen Buch von ihrem Leben als Kind in einer Co-Abhängigkeit (durch einen alkoholkranken Vater) und als Erwachsene in einer Essstörung. Sie erläutert zudem, wie sie da hinein kam und wie ihr das bewusst wurde. Sie erzählt den Lesern die Geschichte darüber, welche Schritte sie unternahm, um da wieder heraus zu kommen. Sie zeigt auf, wo Widerstände sein können, wie man mit Widerständen umgehen kann und was es für Möglichkeiten gibt, Glaubenssätze aufzulösen. Die Autorin verdeutlicht, dass es bei einem Suchtverhalten darum geht, Gefühle nicht durchleben zu wollen, weil eine Angst dahinter steht. Dazu gibt sie Schritte an, die den Lesern dabei helfen, ihren eigenen Weg zur Selbstliebe zu finden, sich ihren Ängsten zu stellen und sich mit ihnen auszusöhnen.

Die Autorin ist Krankenschwester, Heilpraktikerin, Autorin und schamanische Heilerin. Ihre Leidenschaft ist das Leben und sie liebt es, Menschen in allen Lebenslagen Hoffnung und Mut zu geben. Sie lebt ihren Optimismus immer aus, während sie bei ihrer Katze mit im Haus wohnen darf. Anhand ihres Buchs will sie auch anderen Menschen ermöglichen, an diesem Punkt in ihrem Leben anzukommen und möglichen toxischen Beziehungen zu entkommen. Die Leser lernen, wie sie ihre Vergangenheit loslassen können, ohne sie zu vergessen, und wie sie sich selbst lieben können, auch wenn dies momentan unmöglich erscheint.

„Seelenhunger – Ein Plädoyer für Selbstakzeptanz" von Kerstin Stolpe ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27701-4 zu bestellen.

tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

