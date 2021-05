Im Schoß des Dämons – Romantischer Fantasy-Roman

Ein Dämonenpaar durchlebt in SteVe Katgelis „Im Schoß des Dämons“ Jahrtausende voller ungewöhnlicher Herausforderungen und Ereignisse.

Mithes geliebte Saphira unterzieht sich einem grausamen Ritual, um genauso wie er unsterblich zu werden. Sie wollen die Ewigkeit miteinander verbringen. Doch die Unsterblichkeit hat ihren Preis, denn man bekommt nie etwas umsonst. Mit göttlichen und dämonischen Fähigkeiten ausgestattet, ziehen Mithes und Saphira gemeinsam durch die Jahrtausende. Sie müssen sich den Schatten ihrer Vergangenheit stellen, und zusammen gegen alte und neue Feinde kämpfen. Dabei gibt es nicht nur für jeden Teil des Paars Herausforderungen, sondern es wird auch die Liebe der Beiden selbst auf die Prüfung gestellt. Kann eine Beziehung wirklich die Ewigkeit mitmachen?

Für so manches historische Ereignis gibt es in dem Roman „Im Schoß des Dämons“ von SteVe Katgeli eine etwas andere Erklärung. So war der Brand von Alexandria ein Unfall, das Feuer

von Rom war so nicht geplant und der Vesuv ist auch wegen einem recht ungewöhnlichen Vorgang ausgebrochen. Den Lesern wird nicht nur mit diesen historischen Alternativen viel Lesespaß geschenkt. Der Handlung folgt man gerne – und mit viel Spannung. Der Name SteVe ist die Verbindung der Namen der zwei Autoren Stefan und Verona, die sich 2014 über eine Datingplattform kennen und lieben gelernt haben. Zwei Jahre später heirateten sie und arbeiten nun gemeinsam an einer spannenden Buchreihe rund um Mithes und Saphira.

„Im Schoß des Dämons“ von SteVe Katgeli ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28498-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seelenhunger – Ein Plädoyer für Selbstakzeptanz Leo, der Mähnenhahn – Ein illustrierte Tiergeschichte