Leo, der Mähnenhahn – Ein illustrierte Tiergeschichte

Ein besonderer Hahn wird junge Leser von Herbert Bressers „Leo, der Mähnenhahn“ schnell verzaubern.

Der prächtige junge Hahn ist der ganze Stolz von Bauer Hannes und Bäuerin Hanna. Als auf seinem Kopf eine riesige Federmähne wächst, die an einen Löwen erinnert, taufen sie ihn auf den Namen Leo. Mit Beginn des Frühlings ruft Leo mit lautem Kikeriki nach einer Frau. Nachdem Bauer Hannes die schöne Henne Marie zu Leo ins Hühnerhaus setzt, ist ihm seine übergroße Freude regelrecht anzusehen. Als glückliches Hühnerpaar werden sie schon bald Eltern von sieben bezaubernden Kükenkindern. Mit wachsamen Augen passt Leo auf, dass ihnen nichts passiert und sie eine Reihe lustiger und spannender Abenteuer erleben können.

Natürlich steckt, wie in den meisten Büchern dieser Art, nicht viel Realität hinter der Tiergeschichte „Leo, der Mähnenhahn“ von Herbert Bresser, doch sie weckt in den Kindern hoffentlich die Neugier mehr über Hühner und ihren echten Alltag zu lernen. Am Ende des Buchs gibt es für die Kinder als Bonus noch eine kleine Aktivität: ein Ausmalbild des besonderen Protagonisten dieser kleinen, unterhaltsamen Geschichte.

„Leo, der Mähnenhahn“ von Herbert Bresser ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29470-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Im Schoß des Dämons – Romantischer Fantasy-Roman Strandmelodie – Ein Usedom-Krimi