Daniel bei den Delfinen – Phantastisches Meeresabenteuer

In ihrem neuen Buch „Daniel bei den Delfinen“ sorgt die Autorin Barbara Bilgoni bei ihren kleinen Lesern ab 4 Jahren für tierische Unterhaltung und vermittelt auf spielerische Weise Wissen.

Daniel lernt im Urlaub das Delfinmädchen Nubia kennen. Sie führt den kleinen Jungen in ihre Welt ein und zeigt ihm ihr Schloss, die Schule und vieles mehr in der fantasievollen Unterwasserwelt. Gemeinsam treffen sie die verschiedensten Meeresbewohner wie zum Beispiel den Blauwal Paul, den Laternenfisch, den Kragenhai und die kleine Meerjungfrau Malu. Nubia und Daniel lernen in der Delfinschule jedoch auch etwas über die drohende Gefahr durch Schleppnetze. Spielerisch vermittelt die Autorin Wissen über das Meer und zeigt, wie Seebeben und Meeresverschmutzung durch den Menschen die Unterwasserwelt gefährden können.

Die Autorin Barbara Bilgoni wurde 1955 geboren und lebt heute in Niederösterreich. Beruflich war sie nach dem Abitur bis zu ihrem Ruhestand im Bankwesen tätig. Heute lässt sie ihrem Humor freien Lauf und nutzt jede Minute zum Schreiben heiterer Geschichten. Dabei sticht Bilgoni, deren Ziel vor allem die Unterhaltung ihrer großen und kleinen Leser ist, vor allem durch ihre realitätsnahe Sprache aus der Masse hervor. Insbesondere seit sie Großmutter ist, widmet sie sich mit großer Empathie verstärkt dem Genre der Märchenbücher und Kindergeschichten.

„Daniel bei den Delfinen" von Barbara Bilgoni ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27121-0 zu bestellen.

