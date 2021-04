Spuren im Moos – Romantische Geschichte über den Zauber der Natur

„Spuren im Moos“ ist ein emotionaler Roman der Autorin Mila Clericus. Ihre Heldin ist die junge Sofie, die einen langen Weg voller Abenteuer, Zauber, Herzklopfen und Entscheidungen gehen darf.

Eine Familientragödie hinterlässt tiefe Spuren im Herzen eines kleinen Mädchens und macht es zur Waise. Ab sofort ist sie in der Natur auf sich alleine gestellt. Diese Zeit schärft ihre Sinne, so dass sie erstaunliche Dinge erlebt. Später wird Sofie von einer Familie liebevoll aufgenommen und wächst zu einer schönen und intelligenten Frau heran, Sofie fragt sich, ob die ungewöhnlichen Vorkommnisse in der Natur real waren oder lediglich ihrer Kinderphantasie zuzuschreiben sind. Lange beschäftigt sie die Frage, ob es tatsächlich etwas zwischen Himmel und Erde gibt. Als sie auf zwei begehrenswerte Männer trifft, muss die junge Frau eine Entscheidung treffen. Wer ist der Richtige für sie? Wer kann ihr Geheimnis hüten und akzeptieren? Die Antwort hofft Sofie in der Natur zu finden.

Die Autorin Mila Clericus wurde 1965 geboren und wuchs auf der böhmischen Seite des Erzgebirges auf. In ihrer Freizeit widmet sich die leidenschaftliche Kinderkrankenschwester dem Naturschutz. Neben dem Schreiben gehören die Musik sowie die Malerei zu ihren Hobbys.

„Spuren im Moos“ von Mila Clericus ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25389-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Blut im Profil – Zwei Detektive auf Reisen