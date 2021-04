Blut im Profil – Zwei Detektive auf Reisen

„Blut im Profil“ ist der Titel des neuen Kriminalromans von Tilo Rieck. Sein Heldenduo ist ein älteres Ehepaar, das es sich im Rentenalter zur Aufgabe gemacht hat, ungeklärte Mordfälle zu lösen.

Ein liebenswertes Rentnerehepaar mit einer Faszination für Kriminalromane reist in seinem Wohnmobil durch Europa. Mit Vorliebe besichtigen die beiden Mordschauplätze. Durch einen Zufall stoßen die Hobbydetektive auf einen Zusammenhang zwischen den grausamen, ungeklärten Morden an zwei jungen Mädchen. Sie beschließen, der Sache nachzugehen. Das Paar entdeckt noch weitere Verbindungen und ist plötzlich in einen spannenden und gefährlichen Fall verwickelt.

Der Autor Tilo Rieck wurde 1981 in Stralsund geboren und lebt heute in Hamburg. Aufgrund seiner vielseitigen Interessen übte er nach seinem Schulabschluss unterschiedliche Berufe aus. So absolvierte er den Wehrersatzdienst und arbeitete nach Abschluss seiner Ausbildung im Bereich Werkzeuge und Maschinen. Die positiven Erfahrungen seines Zivildienstes veranlassten ihn jedoch, bald eine Ausbildung zum examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger zu absolvieren. Diesen Beruf führt Rieck bis heute mit großer Leidenschaft aus. Zudem ist er mit seiner Firma „Bau und Service“ nebenberuflich selbstständig. Die Erfahrungen, die er in seinem bisherigen Berufsleben sammelte, lässt der Autor gekonnt in seine Romane einfließen und schafft auf diese Weise authentische Figuren.

„Blut im Profil“ von Tilo Rieck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27346-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

