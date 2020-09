Dürfen Detektive das Handy orten?

Spätestens dank vieler Detektiv-Serien, auch aus Deutschland, erlangen immer mehr Menschen das Gefühl, dass es Detektiven frei stehe, ein Handy zu orten.

Leider sieht es in der deutschen Realität, dank vieler strenger Gesetze, ein wenig anders aus. Das soll nicht bedeuten, dass sich viele darüber nicht hinwegsehen, da kaum jemand Anzeige erstattet, aber im Ernstfall kann dies drohen. Doch fangen wir erst einmal von vorne an und stellen die Frage im Raum, ob Detektive ein Handy einfach so orten dürfen?

Ohne Zustimmung darf in Deutschland niemand das Handy eines anderen orten

Nehmen wir die Kernfrage direkt von vorneherein weg, niemand darf ohne Zustimmung das Handy eines anderen orten. Die einzige Ausnahme ist die Polizei im Falle von Leib und Leben, Vermisstenfälle sowie schwere Straftaten. Auch ein Detektiv darf also nicht ohne Weiteres das Smartphone einer Zielperson orten. Leider tun dies im Regelfall die meisten, aber wenn die Betroffene Person dies nicht anzeigt und strafrechtlich ahnden lässt, passiert eben auch nichts. Dazu kommt, dass viele im Bezug auf die rechtliche Lage einfach nicht genau bescheid wissen. Doch halten wir nochmals fest, auch aufgrund des Datenschutzgesetzes ist diese Ortung ohne Zustimmung nicht erlaubt.

Wessen Zustimmung benötigt ein Detektiv für die Ortung?

Wenn eine Detektei vorhat, ein Handy zu orten benötigt diese eine Zustimmung, aber welche? Natürlich nicht die Zustimmung des Auftraggebers, denn diese bringt in diesem Fall überhaupt nichts. Es ist die Zustimmung des Betroffenen, dessen Handy geortet werden soll. Doch gerade bei Partnern, die Untreue vermuten & Co, kommt diese Zustimmung natürlich der gesamten Ermittlung nicht zu Gute, sodass die meisten Detekteien auf diese verzichten. Damit gehen sie allerdings ein hohes Risiko ein, sich selbst auch strafrechtlich in Gefahr zu bringen.

Elterliche Zustimmung bei Privatdetekteien können die Ortung genehmigen

Gehen wir an dieser Stelle davon aus, dass ein Kind vermisst wird und auch bereits die Polizei aktiv ist, steht es Eltern natürlich frei, noch mehr Hilfe zu holen. Diese in Form einer Privatdetektei, welche dann mit der Zustimmung natürlich auch das Handy orten kann. Bei minderjährigen Kindern und Kindern unter 14 Jahre ist dies problemlos möglich, aber eben nur dann. Je älter das Kind, desto eher befinden wir uns auch hier in einer rechtlichen Grauzone.

Somit halten wir fest, dass ohne eine Zustimmung fast keine Chance darauf besteht, das Handy zu orten. Auch ein Privatdetektiv hat da nicht mehr Möglichkeiten. Doch wenn es um Vermisstenfälle geht, dann könnte es natürlich mit der elterlichen Zustimmung leichter sein, das Handy zu orten. Also ist auch hier Vorsicht geboten, wie man sich rechtlich in dem legalen Rahmen bewegt.

Richtiges Verhalten bei Verlust oder Diebstahl des Smartphones: https://www.tipps-tricks-kniffe.de/richtiges-verhalten-bei-verlust-oder-diebstahl-des-smartphones/

