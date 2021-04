Mein Name ist nicht Julia – Eine Gedichtesammlung rund um die Jahre der Jugend

Frit zi spricht in „Mein Name ist nicht Julia“ Themen, die jedem Teenager bekannt sind, an.

Das Leben eines Teenagers steckt voller neuen Entdeckungen: es werden neue Träume geträumt, der Traumberuf wird gefunden oder gesucht und die erste große Liebe lässt im Leben eines Teenagers meist auch nicht lange auf sich warten. Die Teenager-Zeit ist eine Zeit voller Widersprüche: da gibt es mal oberflächliche Schwärmereien und am nächsten Tag wird man von tief gehenden Gefühlen überwältigt. Ein Teenager sehnt sich nach Liebe, die nicht nur von der Familie kommt, sondern nach der Liebe eines Menschen, der einen einfach nur liebt, weil man eben so ist, wie man ist. Ein Teenager will seinen eigenen Weg entdecken und im Leben viel entdecken – aber will auch entdeckt werden. Die Emotionen und Erlebnisse in dieser Zeit werden in dieser Gedichte-Sammlung gekonnt in Worte gefasst.

Nicht nur Teenager werden die Gedichte in der Sammlung „Mein Name ist nicht Julia“ von Frit zi zu schätzen wissen, denn die Worte werden auch in älteren Lesern viele Erinnerungen an ihre eigenen Jugend wachrufen. Fritzi ist im Norden von Deutschland geboren und aufgewachsen und liebt es dort. Sie liebt Katzen, hasst zur Verwunderung vieler Menschen Kaffee und verbringt ihre Freizeit mit guten Büchern oder guten Freunden.

„Mein Name ist nicht Julia“ von Frit zi ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25903-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

