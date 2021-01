30 Jahre auf dem falschen Dampfer – Autobiografie rund um Selbstliebe und Selbstfindung

Die Leser werden durch Sebastian Stoners „30 Jahre auf dem falschen Dampfer“ dazu angeregt, sich ihr eigenes Leben einmal genauer anzusehen.

30 Jahre lang lebte er zwar auf dieser Welt, aber nicht mit ihr. Er war diese 30 Jahre lang von sogenannten Experten und von Psychopharmaka abhängig. Doch genug ist genug! Eine innere Kraft zog ihn aus seiner gewohnten Umgebung und brachte ihn nicht nur auf eine Reise zu den Bergen, sondern vor allem auf eine Reise zu seinem eigenen Selbst. Er erkannte, dass er selbst der einzige Experte für sich und sein Leben ist. Er wollte einfach nur noch Leben – und das Geld, von dem er sowieso nicht mehr viel übrig hatte, war ihm da vorerst vollkommen egal. Er dachte in den Tagen nach seinem spontanen Aufbruch viel nach, meditierte und wanderte in den Bergen, wo er sich schon immer sehr wohl gefühlt hatte. Eine Mischung aus allem, was er in den letzten Jahren gelernt hatte, half ihm auch dabei, u.a. autogenes Training, Yoga, Qi Gong, Körperscan, NLP, Entspannungstraining nach Jacobsen und vieles mehr. In Unterhaltungen mit anderen Menschen geht er der Frage, was im Leben wirklich wichtig ist, nach.

Die Leser folgen Sebastian Stoner in seinem autobiografischen Buch „30 Jahre auf dem falschen Dampfer“ auf einer wahrhaften Erkenntnisreise. Sie lernen den Autor dabei auf den rund 30 Seiten sehr gut kennen – aber werden dadurch auch angeregt, sich ihr eigenes Leben genauer anzuschauen und sich selbst wirklich kennen zu lernen. Dieses Buch war dem Autor schon lange ein Bedürfnis. Er hofft sich, dass er den ein oder anderen Leser damit auf seinen Lebensweg weiterbringen kann.

„30 Jahre auf dem falschen Dampfer" von Sebastian Stoner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21923-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.

