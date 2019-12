Im Chaos des Lebens bin ich doch schön wie ein Schwan – erste Schritte zur Selbstfindung

Marissa Elisa Eden-Baer hilft Ihnen mit „Im Chaos des Lebens bin ich doch schön wie ein Schwan“ beim Wiederfinden von verlorenen Seelenanteilen.

Das Buch „Im Chaos des Lebens bin ich doch schön wie ein Schwan“ richtet sich in erster Linie an Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend seelische Wunden erlitten haben und Hilfe zur Selbstfindung suchen. Die Autorin Marissa Elisa Eden-Baer vermittelt Lesern darin guten Zuspruch und guten Rat, um ihnen auf ihrem Weg zu helfen. Ihr Buch berichtet von den ersten Schritten auf den Wegen zur Selbstfindung und Selbstentfaltung. Das Buch möchte den Lesern dabei helfen, Stockungen loszulassen und das selbständige Unterscheiden zu lernen, ob das Glück wirklich dort zu finden ist, wo es gerade gesucht wird. Die Autorin möchte zudem auch dabei helfen, dass die Leser schließlich die richtigen Spuren finden können, die wirklich ins Glück führen.

Der einfühlsame Ratgeber zur Selbstfindung „Im Chaos des Lebens bin ich doch schön wie ein Schwan“ von Marissa Elisa Eden-Baer steckt voller leicht nachvollziehbarer Übungen, die den Lesern dabei helfen können, verlorene Seelenanteile wiederzufinden und anzunehmen. Das Buch eignet sich ideal als Lektüre zum Übergang in das neue Jahr, um dieses frisch und fröhlich mit einer vollständigen und positiven Seele beginnen zu können.

„Im Chaos des Lebens bin ich doch schön wie ein Schwan“ von Marissa Elisa Eden-Baer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-7692-4 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

